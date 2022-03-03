«Локомотив» — «Енисей»: прогноз и ставки на матч БЕТСИТИ Кубка России 3 марта
3 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Локомотив» и «Енисей». Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Начнется игра в 18.15, трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче выиграет «Локомотив». На москвичей можно поставить за 1.31 — это примерно 75% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.10 (18%), а победа «Енисея» есть в линии за 11.5 (7%).
При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 5100 рублей. Ставку «Енисей» не проиграет» можно взять за 3.50.
Шансы «Локомотива» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.65.
Уверены, что «Енисей» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 6.60.
Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Локомотива». На него можно поставить за 5.20.
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ТМ 0.5 — 11.5;
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обе забьют: нет — 2.47;
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точный счет: 1:0 — 5.40.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7