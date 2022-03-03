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Сегодня, 11:15

«Локомотив» — «Енисей»: прогноз и ставки на матч БЕТСИТИ Кубка России 3 марта

Прогноз и ставки на матч БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — «Енисей»
Матвей Леонов
Футболисты «Локомотива».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

3 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Локомотив» и «Енисей». Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Начнется игра в 18.15, трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 18:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Енисей

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче выиграет «Локомотив». На москвичей можно поставить за 1.31 — это примерно 75% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.10 (18%), а победа «Енисея» есть в линии за 11.5 (7%).

  • Ф1(-2) идет за 2.75;

  • Ф2(+2) за 1.45.

 

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 5100 рублей. Ставку «Енисей» не проиграет» можно взять за 3.50.

Шансы «Локомотива» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.65.

 
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Уверены, что «Енисей» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 6.60.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Локомотива». На него можно поставить за 5.20.

  • ТМ 0.5 — 11.5;

  • обе забьют: нет — 2.47;

  • точный счет: 1:0 — 5.40.

БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Енисей
ФК Локомотив (Москва)
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Динамо

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