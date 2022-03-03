3 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Локомотив» и «Енисей». Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Начнется игра в 18.15, трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче выиграет «Локомотив». На москвичей можно поставить за 1.31 — это примерно 75% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.10 (18%), а победа «Енисея» есть в линии за 11.5 (7%).

Ф1(-2) идет за 2.75 ;

Ф2(+2) за 1.45.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 5100 рублей. Ставку «Енисей» не проиграет» можно взять за 3.50.

Шансы «Локомотива» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.65.

Уверены, что «Енисей» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 6.60.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Локомотива». На него можно поставить за 5.20.