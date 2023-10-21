«Локомотив» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 21 октября 2023 года
21 октября в Москве состоится дерби — «Локомотив» в Черкизове примет «Динамо». Игра состоится на «РЖД Арене», стартовый свисток арбитра Сергея Иванова прозвучит в 16.30 по столичному времени. В прямом эфире понаблюдать за командами можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция начнется в 16.00 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у команд примерно равные шансы на победу. Взять успех «Локомотива» можно с коэффициентом 2.62, вероятность такого исхода — примерно 38%. Виктория «Динамо» оценена котировкой 2.67 (37%), ничья — 3.73 (25%).
Есть два варианта ставки с подстраховкой: 1Х за 1.51 или Х2 за 1.52.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.39. «Верх» прошел в трех последних матчах между командами.
Условие «обе забьют» можно оформить за 1.51, «обе забьют — нет» — за 2.53.
В трех предыдущих очных играх динамовцы оформляли в ворота железнодорожников минимум два гола: ИТБ2 (1.5) доступен за 2.06, ИТМ2 (1.5) — за 1.75.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Динамо»
В последние годы команды радуют результативным футболом в очных матчах: предыдущие три встречи завершились 4:2, 3:1 и 3:3. Сейчас стоит ждать чего-то похожего, потому что игрой в обороне соперники не впечатляют (пропустили 15 и 16 мячей в 11 турах), а вот в атаке вполне неплохи: «Локо» — пятый по результативности в РПЛ с 18 мячами, «Динамо» делит шестое место с «Ростовом» (17).
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.69.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1