«Балтика» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 21 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Лидер РПЛ «Краснодар» в 12-м туре чемпионата отправится на выезд к «Балтике». Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Евгений Кукуляк. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение подопечным Владимира Ивича: коэффициент на победу гостей — 2.38, что составляет приблизительно 41% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 3.18 (30%), «мирный» результат предложен с котировкой 3.33 (29%).
Непоражение калининградцев доступно за 1.62. В пяти последних домашних встречах «Балтика» уступила лишь однажды.
Два из трех наиболее вероятных, по оценкам экспертов, исходов поединка указывают на ничью:
• 1:1 — за 5.80;
• 0:0 — за 7.50;
• 1:0 в пользу «быков» — за 7.75.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.79.
Рынок на обмен результативными действиями оценили в 1.82, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.97.
Поставить на то, что счет в матче откроет «Краснодар», можно за 1.90, этот рынок на «Балтику» идет за 2.24.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1