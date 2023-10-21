Лидер РПЛ «Краснодар» в 12-м туре чемпионата отправится на выезд к «Балтике». Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Евгений Кукуляк. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение подопечным Владимира Ивича: коэффициент на победу гостей — 2.38, что составляет приблизительно 41% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 3.18 (30%), «мирный» результат предложен с котировкой 3.33 (29%).

Непоражение калининградцев доступно за 1.62. В пяти последних домашних встречах «Балтика» уступила лишь однажды.

Два из трех наиболее вероятных, по оценкам экспертов, исходов поединка указывают на ничью:

• 1:1 — за 5.80;

• 0:0 — за 7.50;

• 1:0 в пользу «быков» — за 7.75.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.79.

Рынок на обмен результативными действиями оценили в 1.82, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.97.

Поставить на то, что счет в матче откроет «Краснодар», можно за 1.90, этот рынок на «Балтику» идет за 2.24.

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