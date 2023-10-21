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Сегодня, 14:45

«Челси» — «Арсенал»: лондонское дерби останется за Артетой и Ко

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Арсенал» 21 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Микель Артета.
Фото Global Look Press

21 октября в центральном матче футбольного уик-энда «Челси» сыграет с «Арсеналом». Встреча состоится на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Крис Кавана.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
21 окт, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Арсенал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet предполагают, что победу в этой встрече одержат хозяева. На победу «Арсенала» можно поставить с коэффициентом 2.39, это порядка 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.32 (29%), триумф «Челси» — за близкие 3.27 (29%).

Условие, при котором синие не уступят, котируется за 1.63. Правда, три последних дерби остались за «Арсеналом».

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.06, ТМ 2.5 — в 1.67. Три предыдущих матча на поле «Челси» завершились «низом».

Можете взять победу одной из команд с подстраховкой: Ф1(0) идет за 2.29, Ф2(0) — за 1.66.

Обмен голами предложено оформить за 1.89, противоположный исход — за 1.92.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1 за 5.97.

Тео Эрнандес (&laquo;Милан&raquo;). «Милан» и «Ювентус» понесли большие потери перед очной разборкой. Это явно скажется на зрелищности

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Арсенал»

Вряд ли кто-то будет спорить, что «Арсенал» сейчас значительно более классная и сыгранная команда, нежели «Челси». Канониры дважды в этом сезоне обыграли «Сити», с шестью победами в восьми матчах делят первое место в АПЛ с «Тоттенхэмом». У Микеля Артеты из-за травм недоступны Тимбер, под вопросом участие Сака, Троссарда и Салиба. Впрочем, заменить их есть кем.

А вот у Маурисио Почеттино сложностей хватает: в лазарете до сих пор значатся семь игроков, еще пять сыграть вряд ли смогут. Выходит, аргентинцу придется снова «клеить» состав практически вслепую и надеяться на чудо. Но оно вряд ли произойдет.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 1.87.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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«Локомотив» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 21 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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