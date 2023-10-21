«Челси» — «Арсенал»: лондонское дерби останется за Артетой и Ко
21 октября в центральном матче футбольного уик-энда «Челси» сыграет с «Арсеналом». Встреча состоится на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Крис Кавана.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet предполагают, что победу в этой встрече одержат хозяева. На победу «Арсенала» можно поставить с коэффициентом 2.39, это порядка 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.32 (29%), триумф «Челси» — за близкие 3.27 (29%).
Условие, при котором синие не уступят, котируется за 1.63. Правда, три последних дерби остались за «Арсеналом».
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.06, ТМ 2.5 — в 1.67. Три предыдущих матча на поле «Челси» завершились «низом».
Можете взять победу одной из команд с подстраховкой: Ф1(0) идет за 2.29, Ф2(0) — за 1.66.
Обмен голами предложено оформить за 1.89, противоположный исход — за 1.92.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1 за 5.97.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Арсенал»
Вряд ли кто-то будет спорить, что «Арсенал» сейчас значительно более классная и сыгранная команда, нежели «Челси». Канониры дважды в этом сезоне обыграли «Сити», с шестью победами в восьми матчах делят первое место в АПЛ с «Тоттенхэмом». У Микеля Артеты из-за травм недоступны Тимбер, под вопросом участие Сака, Троссарда и Салиба. Впрочем, заменить их есть кем.
А вот у Маурисио Почеттино сложностей хватает: в лазарете до сих пор значатся семь игроков, еще пять сыграть вряд ли смогут. Выходит, аргентинцу придется снова «клеить» состав практически вслепую и надеяться на чудо. Но оно вряд ли произойдет.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 1.87.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1