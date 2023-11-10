PARI и «Шинник» собрали более 500 000 рублей во время благотворительного матча

28 октября букмекерская компания PARI вместе с футбольным клубом «Шинник» провели благотворительную кампанию в рамках 16-го тура первой лиги против московского «Торпедо». Партнеры собрали более 500 000 рублей в помощь 14-летней девочке из Ярославля, у которой диагностирован острый лимфобластный лейкоз.

Матч посетили более 2000 болельщиков, и все они внесли свой вклад в общее дело: за каждого из них будет перечислено 200 рублей в благотворительный фонд «Дети Ярославии».

Ранее PARI вместе с «Шинником» уже проводили аналогичную по формату благотворительную кампанию в рамках матча с «Енисеем», который состоялся 7 октября 2023 года. Тогда сбор средств был осуществлен для общественной организации «Сахарок», помогающей детям, страдающим от сахарного диабета. Благодаря активности болельщиков и усилиям партнеров смогли собрать необходимую сумму, которая будет передана в фонд.