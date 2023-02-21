21 февраля «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд», она стартует в 23.00 по московскому времени. Увидеть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется в 22.45 мск. Главным арбитром назначен Иштван Ковач из Румынии.

Фаворит встречи, по мнению букмекеров, — «Ливерпуль». Ставка на победу красных доступна за 2.36, вероятность этого исхода составляет 42%. На «Реал» можно поставить за 3.10 (31%). Ничья предложена за 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае благоприятного исхода выигрыш составит 3600 рублей.

В трех последних очных матчах из шести было забито минимум три гола. На тотал больше 2.5 мяча доступен коэффициент 1.70, на ТМ 2.5 — 2.15.

«Реал» не проигрывает «Ливерпулю» в шести матчах подряд. Ставка на ничью или победу мадридцев в предстоящей игре предложена за 1.63. При этом «Ливерпуль» не уступил в пяти домашних матчах подряд, котировка на 1Х — 1.40.

В среднем в предыдущих пяти матчах мадридцы забивали по три гола. Поставить на два и более мяча в исполнении бланкос возможно за 2.48.

72% голов «Ливерпуль» забивает в первом тайме. Результативный удар в исполнении хозяев в стартовые 45 минут можно взять за 2.40.

В 80% вторых таймов «Реал» забивает в среднем 1.8 мяча. Гол мадридцев после перерыва оценен в 1.75.

Чаще всего «Ливерпуль» отличается в промежутке с 31-й по 45-ю минуты (36%). На гол любой из команд в этот отрезок доступна котировка 2.45.

Эксперты выбрали три наиболее вероятных исхода матча: