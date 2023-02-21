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«Ливерпуль» — «Реал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 21 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 21 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Роберто Фирмино.
Фото Global Look Press

21 февраля «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд», она стартует в 23.00 по московскому времени. Увидеть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется в 22.45 мск. Главным арбитром назначен Иштван Ковач из Румынии.

Лига чемпионов. 1/8 финала
21 февр, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Реал

Фаворит встречи, по мнению букмекеров, — «Ливерпуль». Ставка на победу красных доступна за 2.36, вероятность этого исхода составляет 42%. На «Реал» можно поставить за 3.10 (31%). Ничья предложена за 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае благоприятного исхода выигрыш составит 3600 рублей.

В трех последних очных матчах из шести было забито минимум три гола. На тотал больше 2.5 мяча доступен коэффициент 1.70, на ТМ 2.5 — 2.15.

«Реал» не проигрывает «Ливерпулю» в шести матчах подряд. Ставка на ничью или победу мадридцев в предстоящей игре предложена за 1.63. При этом «Ливерпуль» не уступил в пяти домашних матчах подряд, котировка на 1Х — 1.40.

В среднем в предыдущих пяти матчах мадридцы забивали по три гола. Поставить на два и более мяча в исполнении бланкос возможно за 2.48.

72% голов «Ливерпуль» забивает в первом тайме. Результативный удар в исполнении хозяев в стартовые 45 минут можно взять за 2.40.

В 80% вторых таймов «Реал» забивает в среднем 1.8 мяча. Гол мадридцев после перерыва оценен в 1.75.

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Чаще всего «Ливерпуль» отличается в промежутке с 31-й по 45-ю минуты (36%). На гол любой из команд в этот отрезок доступна котировка 2.45.

Эксперты выбрали три наиболее вероятных исхода матча:

  • ничья 1:1 — за 6.80;

  • победа «Ливерпуля» 2:1 — за 8.70;

  • выигрыш красных 1:0 — за 9.20.

Футбол
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ФК Ливерпуль
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«Айнтрахт» — «Наполи»: где смотреть матч Лиги чемпионов 21 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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 6 1 2
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