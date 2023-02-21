«Ливерпуль» — «Реал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 21 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
21 февраля «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд», она стартует в 23.00 по московскому времени. Увидеть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2». Трансляция начнется в 22.45 мск. Главным арбитром назначен Иштван Ковач из Румынии.
Фаворит встречи, по мнению букмекеров, — «Ливерпуль». Ставка на победу красных доступна за 2.36, вероятность этого исхода составляет 42%. На «Реал» можно поставить за 3.10 (31%). Ничья предложена за 3.60 (27%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае благоприятного исхода выигрыш составит 3600 рублей.
В трех последних очных матчах из шести было забито минимум три гола. На тотал больше 2.5 мяча доступен коэффициент 1.70, на ТМ 2.5 — 2.15.
«Реал» не проигрывает «Ливерпулю» в шести матчах подряд. Ставка на ничью или победу мадридцев в предстоящей игре предложена за 1.63. При этом «Ливерпуль» не уступил в пяти домашних матчах подряд, котировка на 1Х — 1.40.
В среднем в предыдущих пяти матчах мадридцы забивали по три гола. Поставить на два и более мяча в исполнении бланкос возможно за 2.48.
72% голов «Ливерпуль» забивает в первом тайме. Результативный удар в исполнении хозяев в стартовые 45 минут можно взять за 2.40.
В 80% вторых таймов «Реал» забивает в среднем 1.8 мяча. Гол мадридцев после перерыва оценен в 1.75.
Чаще всего «Ливерпуль» отличается в промежутке с 31-й по 45-ю минуты (36%). На гол любой из команд в этот отрезок доступна котировка 2.45.
Эксперты выбрали три наиболее вероятных исхода матча:
-
ничья 1:1 — за 6.80;
-
победа «Ливерпуля» 2:1 — за 8.70;
-
выигрыш красных 1:0 — за 9.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2