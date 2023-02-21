21 февраля в 1/8 Лиги чемпионов состоится ремейк прошлогоднего финала — «Ливерпуль» сыграет с «Реалом». Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 22.45 мск. Главным арбитром назначен румын Иштван Ковач.

Букмекерская компания PARI считает фаворитом матча «Ливерпуль». На победу команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 2.40, это приблизительно 41% вероятности исхода. Успех «Реала» предложен за 3.05 (32%), ничья — за 3.55 (27%).

На проход мадридцев в 1/4 финала турнира перед стартовым матчем выставлена котировка — 1.72, на триумф мерсисайдцев — 2.15.

Своими ожиданиями от грядущей встречи поделился легендарный российский футболист, амбассадор букмекерской компании PARI Андрей Тихонов.

«Сезон у «Ливерпуля» явно неудачный. Даже пошли разговоры о том, а не пора ли Юргену Клоппу на выход. Сейчас у его команды проблемы как в атаке, так и в защите — много пропускают, много транжирят моменты впереди. «Реал» объективно сильнее по всем параметрам. Не говоря уж о том, что Лига чемпионов — это в принципе турнир имени «Реала».

Да, матч пройдет на «Энфилде», хозяевам будет обеспечена должная поддержка, там иначе не бывает. Плюс «Ливерпуль» не раз удивлял нас, творя невероятные футбольные чудеса. Но мне кажется, сейчас совсем не тот момент, не тот настрой, не то везение. К тому же мерсисайдцам было бы проще забивать на контратаках, но дома придется играть первым номером. «Реалу» это только на руку, и, безусловно, он должен побеждать в гостях. На один гол хозяева, скорее всего, наиграют, но «Мадрид» забьет два», — считает Тихонов.

На победу «Реала» букмекерская компания PARI предлагает коэффициент 3.10, на успех с форой (0) — 2.20. На вариант «обе забьют» можно поставить за 1.60, а на точный счет 2:1 в пользу гостей — за 11.00.

Кто и как ставит на матч?

Клиенты PARI ставят на победу «Королевского клуба» — около 65% от всего объема ставок на исход встречи приходится на «Реал». Для сравнения: на хозяев матча сделано 29%, и еще 6% приходится на ничью. Если говорить о распределении ставок на выход в следующую стадию, то и здесь предпочтения игроков на стороне мадридцев — 55% против 45% на «Ливерпуль».

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 300 000 рублей на то, что «Реал» не проиграет, по коэффициенту 1.62. Игрок добавил этот вариант в экспресс из четырех футбольных событий с общим коэффициентом 2.95.