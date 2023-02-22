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«Локомотив» — «Спартак»: прогноз на матч FONBET Кубка России 22 февраля 2023 года

Прогноз на матч FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» 22 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Квинси Промес («Спартак»).
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

22 февраля российский футбол возвращается после зимней паузы, в этот день пройдет сразу два матча FONBET Кубка России. В одном из них встретятся «Локомотив» и «Спартак» в рамках 1/4 финала «Пути РПЛ». Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена», арбитр Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

Букмекеры считают красно-белых серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.90, вероятность — примерно 52%. Успех железнодорожников предложен с котировкой 4.10 (23%). Даже ничья идет за чуть меньшие 3.90 (25%).

Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3900 рублей.

Команды встречались в этом сезоне уже дважды в рамках чемпионата: оба раза «Спартак» одержал победу с минимальным превосходством (2:1 и 1:0). Поставить на то, что в предстоящей игре «Локомотив» наконец не уступит, можно за 1.96.

Три наиболее вероятных результата матча намекают на солидное преимущество гостей:

• ничья 1:1 идет за 7.10;

• победа «Спартака» 1:0 — за 7.80;

• успех 2:0 — за 8.00.

Также вы можете попытаться сразу угадать команду, которая пройдет в следующую стадию плей-офф. Успех железнодорожников оценен в 4.10, красно-белых — в 1.26. Ответный матч назначен на 27 февраля.

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Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» 22 февраля 2023 года

Команды встречались в этом сезоне два раза и выдали не слишком яркие матчи: дома «Спартак» выиграл 1:0, на выезде 2:1 — там Вильсон Изидор забил третий мяч в игре только на 88-й минуте. Противостояние москвичей вообще не слишком результативное: за последние семь матчей во всех турнирах команды лишь дважды забили на двоих больше двух мячей.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.61 (если команды забьют ровно три мяча, то случится возврат).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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