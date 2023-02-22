«Локомотив» — «Спартак»: прогноз на матч FONBET Кубка России 22 февраля 2023 года
22 февраля российский футбол возвращается после зимней паузы, в этот день пройдет сразу два матча FONBET Кубка России. В одном из них встретятся «Локомотив» и «Спартак» в рамках 1/4 финала «Пути РПЛ». Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена», арбитр Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Букмекеры считают красно-белых серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.90, вероятность — примерно 52%. Успех железнодорожников предложен с котировкой 4.10 (23%). Даже ничья идет за чуть меньшие 3.90 (25%).
Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3900 рублей.
Команды встречались в этом сезоне уже дважды в рамках чемпионата: оба раза «Спартак» одержал победу с минимальным превосходством (2:1 и 1:0). Поставить на то, что в предстоящей игре «Локомотив» наконец не уступит, можно за 1.96.
Три наиболее вероятных результата матча намекают на солидное преимущество гостей:
• ничья 1:1 идет за 7.10;
• победа «Спартака» 1:0 — за 7.80;
• успех 2:0 — за 8.00.
Также вы можете попытаться сразу угадать команду, которая пройдет в следующую стадию плей-офф. Успех железнодорожников оценен в 4.10, красно-белых — в 1.26. Ответный матч назначен на 27 февраля.
Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» 22 февраля 2023 года
Команды встречались в этом сезоне два раза и выдали не слишком яркие матчи: дома «Спартак» выиграл 1:0, на выезде 2:1 — там Вильсон Изидор забил третий мяч в игре только на 88-й минуте. Противостояние москвичей вообще не слишком результативное: за последние семь матчей во всех турнирах команды лишь дважды забили на двоих больше двух мячей.
Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.61 (если команды забьют ровно три мяча, то случится возврат).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2