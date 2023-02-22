22 февраля российский футбол возвращается после зимней паузы, в этот день пройдет сразу два матча FONBET Кубка России. В одном из них встретятся «Локомотив» и «Спартак» в рамках 1/4 финала «Пути РПЛ». Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена», арбитр Владислав Безбородов даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Букмекеры считают красно-белых серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.90, вероятность — примерно 52%. Успех железнодорожников предложен с котировкой 4.10 (23%). Даже ничья идет за чуть меньшие 3.90 (25%).

Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3900 рублей.

Команды встречались в этом сезоне уже дважды в рамках чемпионата: оба раза «Спартак» одержал победу с минимальным превосходством (2:1 и 1:0). Поставить на то, что в предстоящей игре «Локомотив» наконец не уступит, можно за 1.96.

Три наиболее вероятных результата матча намекают на солидное преимущество гостей:

• ничья 1:1 идет за 7.10;

• победа «Спартака» 1:0 — за 7.80;

• успех 2:0 — за 8.00.

Также вы можете попытаться сразу угадать команду, которая пройдет в следующую стадию плей-офф. Успех железнодорожников оценен в 4.10, красно-белых — в 1.26. Ответный матч назначен на 27 февраля.

Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» 22 февраля 2023 года

Команды встречались в этом сезоне два раза и выдали не слишком яркие матчи: дома «Спартак» выиграл 1:0, на выезде 2:1 — там Вильсон Изидор забил третий мяч в игре только на 88-й минуте. Противостояние москвичей вообще не слишком результативное: за последние семь матчей во всех турнирах команды лишь дважды забили на двоих больше двух мячей.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.61 (если команды забьют ровно три мяча, то случится возврат).