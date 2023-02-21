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«Айнтрахт» — «Наполи»: где смотреть матч Лиги чемпионов 21 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Наполи» 21 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Во вторник, 21 февраля, в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт» из Франкфурта примет «Наполи». Встреча состоится на арене «Дойче банк Парк», стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России поединок можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 22.45 мск. Команды рассудит арбитр Артур Соареш Диаш.

Лига чемпионов. 1/8 финала
21 февр, 23:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Наполи

По мнению букмекеров, «Наполи» — фаворит игры. На победу гостей доступен коэффициент 2.20, вероятность этого результата составляет примерно 44%. Успех «Айнтрахта» доступен за 3.40 (29%), ничья оценена в 3.60 (27%).

Ставка в 1000 рублей на ничью позволит заработать 3600 рублей в случае благоприятного исхода. Чистая прибыль в этом случае составит 2600 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.12.

«Айнтрахт» не проиграл в 10 из 11 последних матчей. На то, что хозяева победят или вырвут ничью, можно поставить за 1.74.

В предыдущих пяти играх «орлы» забивали в среднем два гола за матч. Ставка на то, что «Айнтрахт» оформит больше одного мяча, доступна за 1.72.

При этом «Наполи» — самая результативная команда Италии. Неаполитанцы забили 56 мячей в 23 встречах серии А — примерно 2.4 гола за игру. Ставка на два и более мяча в исполнении гостей предложена за 2.13.

Условие «обе забьют» оценено в 1.68, обратное условие — в 2.20.

Больше всего мячей (44%) «Наполи» забивает с 31-й по 45-ю и с 61-й по 75-ю минуты. Котировка на гол в первый промежуток — 2.50, во второй — 2.43.

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Букмекеры предположили, что матч с большой долей вероятности завершится одним из трех исходов:

  • ничья 1:1 доступна за 6.80;

  • победа «Наполи» 1:0 — за 8.40;

  • выигрыш неаполитанцев 2:1 — за 8.40.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Наполи
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«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз на матч Лиги чемпионов 21 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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21 тур
22 тур
23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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