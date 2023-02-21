«Айнтрахт» — «Наполи»: где смотреть матч Лиги чемпионов 21 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
Во вторник, 21 февраля, в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Айнтрахт» из Франкфурта примет «Наполи». Встреча состоится на арене «Дойче банк Парк», стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. В России поединок можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 22.45 мск. Команды рассудит арбитр Артур Соареш Диаш.
По мнению букмекеров, «Наполи» — фаворит игры. На победу гостей доступен коэффициент 2.20, вероятность этого результата составляет примерно 44%. Успех «Айнтрахта» доступен за 3.40 (29%), ничья оценена в 3.60 (27%).
Ставка в 1000 рублей на ничью позволит заработать 3600 рублей в случае благоприятного исхода. Чистая прибыль в этом случае составит 2600 рублей.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.12.
«Айнтрахт» не проиграл в 10 из 11 последних матчей. На то, что хозяева победят или вырвут ничью, можно поставить за 1.74.
В предыдущих пяти играх «орлы» забивали в среднем два гола за матч. Ставка на то, что «Айнтрахт» оформит больше одного мяча, доступна за 1.72.
При этом «Наполи» — самая результативная команда Италии. Неаполитанцы забили 56 мячей в 23 встречах серии А — примерно 2.4 гола за игру. Ставка на два и более мяча в исполнении гостей предложена за 2.13.
Условие «обе забьют» оценено в 1.68, обратное условие — в 2.20.
Больше всего мячей (44%) «Наполи» забивает с 31-й по 45-ю и с 61-й по 75-ю минуты. Котировка на гол в первый промежуток — 2.50, во второй — 2.43.
Букмекеры предположили, что матч с большой долей вероятности завершится одним из трех исходов:
-
ничья 1:1 доступна за 6.80;
-
победа «Наполи» 1:0 — за 8.40;
-
выигрыш неаполитанцев 2:1 — за 8.40.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2