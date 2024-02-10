Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Бернли» 10 февраля 2024 года

10 февраля в 24-м туре АПЛ «Ливерпуль» примет «Бернли». Команды сойдутся на стадионе «Энфилд» в 18.00 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Тим Робинсон. Чемпионат Англии в России легально не показывают.

Эксперты назвали несомненным фаворитом красных. На успех парней Юргена Клоппа представлен мизерный коэффициент 1.19, что соответствует 85% вероятности исхода. Ничья доступна за 8.25 (10%), а триумф бордовых — за масштабные 14.0 (5%).

«Ливерпуль» выиграл четыре последних поединка против «Бернли». Верите, что команда Венсана Компани способна на сенсацию? Сыграть Х2 можно за 5.17.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.23. Обмен голами оценен в 1.89, опция «обе забьют — нет» идет за 1.92.

Аналитики считают, что самый вероятный счет — 3:0 в пользу «Ливерпуля». На этот результат дана котировка 7.41.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Бернли»

На своем поле красные не проигрывают уже 23 встречи. В четырех последних поединках с участием команды Клоппа забивалось минимум четыре мяча, при этом мерсисайдцы пропустили в трех домашних играх АПЛ подряд.

В то же время «Бернли» отличился в четырех предыдущих выездных играх. А обе команды забили в четырех последних поединках бордовых. Вероятнее всего, «Энфилд» тоже увидит мячи от обеих команд.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.89.