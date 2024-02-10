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10 февраля, 12:15

«Ливерпуль» — «Бернли»: прогноз на матч АПЛ 10 февраля 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Бернли» 10 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ФК «Ливерпуль».
Фото Global Look Press

10 февраля в 24-м туре АПЛ «Ливерпуль» примет «Бернли». Команды сойдутся на стадионе «Энфилд» в 18.00 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Тим Робинсон. Чемпионат Англии в России легально не показывают.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
10 февр, 18:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
3:1
Бернли

Эксперты назвали несомненным фаворитом красных. На успех парней Юргена Клоппа представлен мизерный коэффициент 1.19, что соответствует 85% вероятности исхода. Ничья доступна за 8.25 (10%), а триумф бордовых — за масштабные 14.0 (5%).

«Ливерпуль» выиграл четыре последних поединка против «Бернли». Верите, что команда Венсана Компани способна на сенсацию? Сыграть Х2 можно за 5.17.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.23. Обмен голами оценен в 1.89, опция «обе забьют — нет» идет за 1.92.

Аналитики считают, что самый вероятный счет — 3:0 в пользу «Ливерпуля». На этот результат дана котировка 7.41.

Харри Кейн и&nbsp;Одилон Коссуну (&laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Байер&raquo;). «Байер» мечтает сбросить прозвище «Неверкузен», Кейн грезит о первом титуле в карьере. Чего ждать от битвы лидеров бундеслиги?

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Бернли»

На своем поле красные не проигрывают уже 23 встречи. В четырех последних поединках с участием команды Клоппа забивалось минимум четыре мяча, при этом мерсисайдцы пропустили в трех домашних играх АПЛ подряд.

В то же время «Бернли» отличился в четырех предыдущих выездных играх. А обе команды забили в четырех последних поединках бордовых. Вероятнее всего, «Энфилд» тоже увидит мячи от обеих команд.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.89.

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ФК Ливерпуль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

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 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Оренбург

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