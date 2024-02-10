Прогноз на матч серии А «Рома» — «Интер» 10 февраля 2024 года

10 февраля в 24-м туре чемпионата Италии сыграют «Рома» и «Интер». Встреча пройдет на стадионе «Олимпико». Арбитр Марко Гуида даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется с 19.55 мск.

Аналитики считают фаворитами «Интер». На успех гостей предложен коэффициент 1.92, что соответствует 51% вероятности результата. Ничья доступна за 3.52 (28%), а триумф хозяев — за 4.37 (21%).

Миланцы одолели римлян в шести из семи предыдущих встреч. На то, что парни Даниэле де Росси не уступят на этот раз, доступна котировка 1.92.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.68. На обмен голами можно поставить за 2.04, обратный рынок оценен в 1.79.

Наиболее вероятный счет — однократный обмен голами (1:1). На него доступна котировка 6.65.

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Интер»

После замены Жозе Моуринью на Даниэле де Росси «Рома» выиграла четыре матча подряд (в том числе товарищеский у «Аль-Шабаба»), в каждом забив два и более мяча. В последней встрече «Кальяри» отхватил четырежды.

Победа хозяев над лидером чемпионата возможна, но маловероятна. «Интер» — самая забивающая команда серии А (51), поэтому вряд ли покинет Рим без гола. При этом поймавшие кураж «волки» также способны дома огорчить соперника.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 2.04.