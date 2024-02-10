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10 февраля, 10:15

«Рома» — «Интер»: прогноз на матч серии А 10 февраля 2024 года

Прогноз на матч серии А «Рома» — «Интер» 10 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Пауло Дибала и Лоренцо Пеллегрини («Рома»).
Фото Global Look Press

10 февраля в 24-м туре чемпионата Италии сыграют «Рома» и «Интер». Встреча пройдет на стадионе «Олимпико». Арбитр Марко Гуида даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется с 19.55 мск.

Италия. Серия А. 24-й тур
10 февр, 20:00. Olimpico (Рим)
Рома
2:4
Интер

Аналитики считают фаворитами «Интер». На успех гостей предложен коэффициент 1.92, что соответствует 51% вероятности результата. Ничья доступна за 3.52 (28%), а триумф хозяев — за 4.37 (21%).

Миланцы одолели римлян в шести из семи предыдущих встреч. На то, что парни Даниэле де Росси не уступят на этот раз, доступна котировка 1.92.

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.68. На обмен голами можно поставить за 2.04, обратный рынок оценен в 1.79.

Наиболее вероятный счет — однократный обмен голами (1:1). На него доступна котировка 6.65.

Букайо Сака (&laquo;Арсенал&raquo;). «Арсенал» вернулся в гонку за титул. Чтобы сохранить темп, Сака и Зинченко должны разбить «Вест Хэм»

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Интер»

После замены Жозе Моуринью на Даниэле де Росси «Рома» выиграла четыре матча подряд (в том числе товарищеский у «Аль-Шабаба»), в каждом забив два и более мяча. В последней встрече «Кальяри» отхватил четырежды.

Победа хозяев над лидером чемпионата возможна, но маловероятна. «Интер» — самая забивающая команда серии А (51), поэтому вряд ли покинет Рим без гола. При этом поймавшие кураж «волки» также способны дома огорчить соперника.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 2.04.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Рома
Серия А
0
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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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