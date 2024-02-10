10 февраля в 24-м туре чемпионата Италии «Интер» приедет в гости к «Роме». Команды сойдутся на Олимпийском стадионе. Игра начнется в 20.00 по московскому времени по свистку арбитра Марко Гуиды. Прямая трансляция встречи на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» стартует в 19.55 мск.

Букмекеры назвали фаворитом гостей. На триумф коллектива Симоне Индзаги выставлен коэффициент 1.92, что соответствует 51% вероятности результата. На разделение очков можно поставить за 3.52 (28%), успех «волков» идет за 4.37 (21%).

Миланцы одолели римлян в шести из семи предыдущих встреч. На то, что парни Даниэле де Росси не уступят на этот раз, доступна котировка 1.92.

Сыграть «Рому» с форой (+1) по голам можно за 1.50.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.68. На обмен голами можно поставить за 2.04, обратный рынок оценен в 1.79.

Вы можете угадать, сколько раз мяч окажется в сетке в этой встрече: эксперты прогнозируют два-три результативных выстрела за 1.78.

Наиболее вероятный счет — 1:1. На него доступна котировка 6.65.