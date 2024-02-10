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10 февраля, 14:15

«Рома» — «Интер»: где смотреть матч серии А 10 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Рома» — «Интер» 10 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Лаутаро Мартинес («Интер»).
Фото Global Look Press

10 февраля в 24-м туре чемпионата Италии «Интер» приедет в гости к «Роме». Команды сойдутся на Олимпийском стадионе. Игра начнется в 20.00 по московскому времени по свистку арбитра Марко Гуиды. Прямая трансляция встречи на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» стартует в 19.55 мск.

Италия. Серия А. 24-й тур
10 февр, 20:00. Olimpico (Рим)
Рома
2:4
Интер

Букмекеры назвали фаворитом гостей. На триумф коллектива Симоне Индзаги выставлен коэффициент 1.92, что соответствует 51% вероятности результата. На разделение очков можно поставить за 3.52 (28%), успех «волков» идет за 4.37 (21%).

Миланцы одолели римлян в шести из семи предыдущих встреч. На то, что парни Даниэле де Росси не уступят на этот раз, доступна котировка 1.92.

Сыграть «Рому» с форой (+1) по голам можно за 1.50.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал&raquo;). «Жирона» потеряла лидера атаки перед важнейшим матчем с «Реалом». У Беллингема и ко прекрасные шансы оторваться от преследователей

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.68. На обмен голами можно поставить за 2.04, обратный рынок оценен в 1.79.

Вы можете угадать, сколько раз мяч окажется в сетке в этой встрече: эксперты прогнозируют два-три результативных выстрела за 1.78.

Наиболее вероятный счет — 1:1. На него доступна котировка 6.65.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Рома
Серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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П
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

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