ЦСКА — «Химки»: прогноз на матч РПЛ 9 апреля 2023 года
9 апреля в 22-м туре РПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет «Химки». Начало матча в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 16.25 мск. Главный арбитр поединка — Роман Галимов.
Букмекерская компания Olimpbet предрекла победу «армейцев» — на это можно поставить за 1.25, что составляет примерно 80% вероятности. Ничья оценена в 6.35 (15%), успех «Химок» — в огромные 13.00 (5%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 6350 рублей, если команды не выявят победителя.
В последних пяти матчах «Химки» в среднем пропускали по 2.6 мяча за 90 минут. Тотал больше 2.5 гола на встречу с ЦСКА предложен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.36.
«Армейцы» забили в пяти поединках подряд, а красно-черные — лишь в двух из пяти. Обмен результативными ударами доступен за 2.24, обратный рынок — за 1.64.
«Химки» не забили в 11 из 27 матчей этого сезона. Поставить на голевую засуху в игре с ЦСКА можно за 1.75.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков Olimpbet, 2:0 в пользу ЦСКА. Этот исход идет за 5.52.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Химки»
ЦСКА великолепен в обороне в этом розыгрыше РПЛ — никто в чемпионате не пропускает меньше «армейцев» (20 мячей в 21 игре). Команда Владимира Федотова впервые в сезоне выиграла три матча подряд и подобралась к первой тройке на расстояние трех очков. При этом в трех предыдущих встречах в рамках премьер-лиги соперники пробили в створ Игоря Акинфеева всего четыре раза, в том числе самая забивающая команда сезона — «Зенит» (55 мячей).
В то же время «Химки» обладают худшей обороной в чемпионате — пропустили уже 47 мячей. Меньше подмосковной команды забило лишь «Торпедо» (19 и 13 голов соответственно). В сезоне-2022/23 «Химки» потерпели три худших поражения в рамках выступлений в РПЛ: 0:5 — от «Спартака», 1:6 — от «Динамо» и 0:6 — от «Краснодара». Ничего не указывает на то, что в игре с ЦСКА, который забил красно-черным в 11 из 13 последних матчей, что-то вдруг изменится.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.66.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4