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ЦСКА — «Химки»: прогноз на матч РПЛ 9 апреля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Химки» 9 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Хесус Медина.
Фото Global Look Press

9 апреля в 22-м туре РПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет «Химки». Начало матча в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 16.25 мск. Главный арбитр поединка — Роман Галимов.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
09 апр, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Химки

Букмекерская компания Olimpbet предрекла победу «армейцев» — на это можно поставить за 1.25, что составляет примерно 80% вероятности. Ничья оценена в 6.35 (15%), успех «Химок» — в огромные 13.00 (5%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 6350 рублей, если команды не выявят победителя.

В последних пяти матчах «Химки» в среднем пропускали по 2.6 мяча за 90 минут. Тотал больше 2.5 гола на встречу с ЦСКА предложен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.36.

«Армейцы» забили в пяти поединках подряд, а красно-черные — лишь в двух из пяти. Обмен результативными ударами доступен за 2.24, обратный рынок — за 1.64.

«Химки» не забили в 11 из 27 матчей этого сезона. Поставить на голевую засуху в игре с ЦСКА можно за 1.75.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков Olimpbet, 2:0 в пользу ЦСКА. Этот исход идет за 5.52.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Химки»

ЦСКА великолепен в обороне в этом розыгрыше РПЛ — никто в чемпионате не пропускает меньше «армейцев» (20 мячей в 21 игре). Команда Владимира Федотова впервые в сезоне выиграла три матча подряд и подобралась к первой тройке на расстояние трех очков. При этом в трех предыдущих встречах в рамках премьер-лиги соперники пробили в створ Игоря Акинфеева всего четыре раза, в том числе самая забивающая команда сезона — «Зенит» (55 мячей).

В то же время «Химки» обладают худшей обороной в чемпионате — пропустили уже 47 мячей. Меньше подмосковной команды забило лишь «Торпедо» (19 и 13 голов соответственно). В сезоне-2022/23 «Химки» потерпели три худших поражения в рамках выступлений в РПЛ: 0:5 — от «Спартака», 1:6 — от «Динамо» и 0:6 — от «Краснодара». Ничего не указывает на то, что в игре с ЦСКА, который забил красно-черным в 11 из 13 последних матчей, что-то вдруг изменится.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.66.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 9 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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