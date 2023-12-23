«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 23 декабря 2023 года
23 декабря «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» в 18-м туре чемпионата Англии. Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр — Крис Кавана. В России легально не показывают АПЛ.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев фаворитами: успех «Ливерпуля» оценили в 2.40, это около 38% вероятности. На победу «Арсенала» предложили котировку 2.82 (35%). На ничью — 3.66 (27%).
Специалисты ждут результативный поединок: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.16.
Обмен меткими выстрелами дали за 1.59, обратный вариант доступен за 2.35.
Триумф мерсисайдцев с форой (0) идет за 1.75. Этот же рынок на «канониров» имеется за 2.06.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:1. На этот итог представили коэффициент 6.82.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Арсенал»
В прошлом туре красные не дожали «МЮ» (0:0) и пропустили на первое место «канониров». В середине недели парни Юргена Клоппа оторвались за эту осечку в Кубке Лиги на «Вест Хэме» (5:1), а на выходных выйдут на поле лишь с одной мотивацией — вернуть себе первое место и стать рождественским чемпионом АПЛ. Но с лондонцами просто не будет: они обладают одной из самых неудержимых атак чемпионата: в среднем за 90 минут отличились ровно дважды. Мерсисайдцы забивают примерно столько же (2.12 мяча), поэтому стоит ожидать яркой разборки. Тем более в предыдущем сезоне соперники зажгли на «Энфилде» (2:2)
Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 2.11 (если будет ровно три гола, случится возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5