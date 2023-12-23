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«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 23 декабря 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» 23 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

23 декабря «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем» в 18-м туре чемпионата Англии. Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр — Крис Кавана. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
23 дек, 20:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Арсенал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев фаворитами: успех «Ливерпуля» оценили в 2.40, это около 38% вероятности. На победу «Арсенала» предложили котировку 2.82 (35%). На ничью — 3.66 (27%).

Специалисты ждут результативный поединок: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.16.

Обмен меткими выстрелами дали за 1.59, обратный вариант доступен за 2.35.

Триумф мерсисайдцев с форой (0) идет за 1.75. Этот же рынок на «канониров» имеется за 2.06.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 1:1. На этот итог представили коэффициент 6.82.

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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Арсенал»

В прошлом туре красные не дожали «МЮ» (0:0) и пропустили на первое место «канониров». В середине недели парни Юргена Клоппа оторвались за эту осечку в Кубке Лиги на «Вест Хэме» (5:1), а на выходных выйдут на поле лишь с одной мотивацией — вернуть себе первое место и стать рождественским чемпионом АПЛ. Но с лондонцами просто не будет: они обладают одной из самых неудержимых атак чемпионата: в среднем за 90 минут отличились ровно дважды. Мерсисайдцы забивают примерно столько же (2.12 мяча), поэтому стоит ожидать яркой разборки. Тем более в предыдущем сезоне соперники зажгли на «Энфилде» (2:2)

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 2.11 (если будет ровно три гола, случится возврат).

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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«Рома» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 23 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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