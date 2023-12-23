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«Рома» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 23 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Рома» — «Наполи» 23 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Виктор Осимхен («Наполи»).
Фото Global Look Press

23 декабря «Рома» в 17-м туре чемпионата Италии примет «Наполи». Встреча на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 22.45 по московскому времени со свистком судьи Андреа Коломбо. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» стартует с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 17-й тур
23 дек, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
Наполи

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе адзурри: на парней Вальтера Маццарри предложили котировку 2.52, что составляет приблизительно 35% вероятности. Ничья доступна за 3.16 (32%), триумф желто-красных — за 3.01 (33%).

Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(0) ждет вас за 2.08, Ф2(0) — за 1.74.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.11, ТМ 2.5 — за 1.72. «Обе забьют» дали за 1.84, обратный рынок — за 1.96.

«Волки» не поразили ворота «Наполи» на Олимпийском стадионе в трех сезонах подряд (0:2, 0:0 и 0:1). На то, что парни Жозе Моуринью снова не огорчат Алекса Мерета, представлен коэффициент 2.99.

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Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Виктора Осимхена. Гол в исполнении нигерийца идет за 2.65.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 и 0:0 — за 5.75 и 6.75 соответственно;

  • 1:0 в пользу неаполитанцев — за 8.00.

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ФК Рома
Серия А
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«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 23 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

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Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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 15 1 5
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