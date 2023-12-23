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«Рома» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 23 декабря 2023 года

Прогноз на матч серии А «Рома» — «Наполи» 23 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Жозе Моуринью («Рома»).
Фото Global Look Press

23 декабря «Наполи» навестит «Рому» в 17-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет на Олимпийском стадионе и стартует в 22.45 по московскому времени. Соперников рассудит Андреа Коломбо. Прямая трансляция встречи на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 17-й тур
23 дек, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
Наполи

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение «Наполи». На победу гостей доступна котировка 2.52, это приблизительно 35% вероятности. Триумф «Ромы» предложили за 3.01 (33%), ничью — за 3.16 (32%).

В предыдущем сезоне «волки» дважды уступили Виктору Осимхену и компании. Если верите, что неудачная серия желто-красных прервется, хватайте опцию 1Х за 1.56.

Специалисты не ждут, что соперники не пробьют «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.72.

Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие оценили в 1.84. «Обе забьют — нет» идет с коэффициентом 1.96.

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Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Наполи»

Неаполитанцев штормит даже после смены тренера: четыре поражения в шести разборках. Последний провал получился особенно диким: адзурри в домашней встрече 1/8 финала Кубка Италии влетели «Фрозиноне» (0:4). Желто-красные в прошлом туре серии А попали под бодрую «Болонью» (0:2). Хотя до этого шли на отрезке из шести матчей без проигрышей. «Волки» не поразили ворота «партенопейцев» в трех сезонах подряд, а очки набрали всего раз (0:2, 0:0 и 0:1). Учитывая форму гостей, у римлян отличные шансы прервать неудачную серию. Но рассчитывать на слишком результативный поединок вряд ли стоит: за два предыдущих месяца коллектив Жозе Моуринью выполнил планку в четыре гола на двоих лишь однажды.

Рекомендуемая ставка: «Рома» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.94.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Наполи
ФК Рома
Серия А
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«Манчестер Сити» — «Флуминенсе»: прогноз на матч Клубного чемпионата мира 22 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
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Краснодар

 8
П
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