«Рома» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 23 декабря 2023 года
23 декабря «Наполи» навестит «Рому» в 17-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет на Олимпийском стадионе и стартует в 22.45 по московскому времени. Соперников рассудит Андреа Коломбо. Прямая трансляция встречи на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.
Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение «Наполи». На победу гостей доступна котировка 2.52, это приблизительно 35% вероятности. Триумф «Ромы» предложили за 3.01 (33%), ничью — за 3.16 (32%).
В предыдущем сезоне «волки» дважды уступили Виктору Осимхену и компании. Если верите, что неудачная серия желто-красных прервется, хватайте опцию 1Х за 1.56.
Специалисты не ждут, что соперники не пробьют «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.72.
Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие оценили в 1.84. «Обе забьют — нет» идет с коэффициентом 1.96.
Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Наполи»
Неаполитанцев штормит даже после смены тренера: четыре поражения в шести разборках. Последний провал получился особенно диким: адзурри в домашней встрече 1/8 финала Кубка Италии влетели «Фрозиноне» (0:4). Желто-красные в прошлом туре серии А попали под бодрую «Болонью» (0:2). Хотя до этого шли на отрезке из шести матчей без проигрышей. «Волки» не поразили ворота «партенопейцев» в трех сезонах подряд, а очки набрали всего раз (0:2, 0:0 и 0:1). Учитывая форму гостей, у римлян отличные шансы прервать неудачную серию. Но рассчитывать на слишком результативный поединок вряд ли стоит: за два предыдущих месяца коллектив Жозе Моуринью выполнил планку в четыре гола на двоих лишь однажды.
Рекомендуемая ставка: «Рома» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.94.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5