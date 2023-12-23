Прогноз на матч серии А «Рома» — «Наполи» 23 декабря 2023 года

23 декабря «Наполи» навестит «Рому» в 17-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет на Олимпийском стадионе и стартует в 22.45 по московскому времени. Соперников рассудит Андреа Коломбо. Прямая трансляция встречи на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение «Наполи». На победу гостей доступна котировка 2.52, это приблизительно 35% вероятности. Триумф «Ромы» предложили за 3.01 (33%), ничью — за 3.16 (32%).

В предыдущем сезоне «волки» дважды уступили Виктору Осимхену и компании. Если верите, что неудачная серия желто-красных прервется, хватайте опцию 1Х за 1.56.

Специалисты не ждут, что соперники не пробьют «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.72.

Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие оценили в 1.84. «Обе забьют — нет» идет с коэффициентом 1.96.

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Наполи»

Неаполитанцев штормит даже после смены тренера: четыре поражения в шести разборках. Последний провал получился особенно диким: адзурри в домашней встрече 1/8 финала Кубка Италии влетели «Фрозиноне» (0:4). Желто-красные в прошлом туре серии А попали под бодрую «Болонью» (0:2). Хотя до этого шли на отрезке из шести матчей без проигрышей. «Волки» не поразили ворота «партенопейцев» в трех сезонах подряд, а очки набрали всего раз (0:2, 0:0 и 0:1). Учитывая форму гостей, у римлян отличные шансы прервать неудачную серию. Но рассчитывать на слишком результативный поединок вряд ли стоит: за два предыдущих месяца коллектив Жозе Моуринью выполнил планку в четыре гола на двоих лишь однажды.

Рекомендуемая ставка: «Рома» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.94.

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