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«Лион» — «Вест Хэм»: прогноз на матч Лиги Европы 14 апреля 2020 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Лион» — «Вест Хэм» 14 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Джером Боатенг в первом матче.
Фото Global Look Press

14 апреля в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы встретятся «Лион» и «Вест Хэм». Игра начнется в 22.00 мск на стадионе «Парк Олимпик Лионне», транслировать ее будет телеканал «Матч! Футбол 1». Первый матч завершился со счетом 1:1. Судить ответную встречу будет бригада рефери из Швейцарии во главе с Сандро Шерером.

Лига Европы. 1/4 финала
14 апр, 22:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
Вест Хэм

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Лион» фаворитом встречи, поставить на французский клуб можно за 2.10 (47%). Коэффициент на успех гостей из Лондона — 3.50 (28%), котировка на ничью — 3.60 (25%).

При ставке 1000 рублей на победу «Вест Хэма» в случае успешного исхода выплата составит 3500 рублей.

В матче смело можно ожидать больше трех голов, коэффициент вполне приятный — 2.80. На обратный исход — 1.44. Чуть менее вероятный вариант — тотал больше 3.5 мяча, на эту линию можно поставить за 3.50.

Хави, &laquo;Барселона&raquo;. «Барселона» — «Айнтрахт»: Хави знает как заползти в полуфинал

Множества голов от «Лиона» предвкушать не стоит — тотал больше двух мячей идет за 3.60, на обратный исход можно поставить с коэффициентом 1.29. Более ожидаемый результат, что французы забьют больше одного гола, — котировка на это 1.45, обратная ставка — 2.65.

«Вест Хэм» тоже не обещает радовать голами — даже тотал больше 1.5 мяча идет с котировкой 3.00. Поставить на тотал меньше 1.5 мяча можно за 1.39.

Шансы, что обе команды забьют, оцениваются коэффициентом 1.85. Котировка на «обе забьют — нет» — 1.95.

Аналитики компании считают наиболее вероятным исходом встречи победу «Лиона» со счетом 1:0 за 6.90.

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«Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз на матч Лиги Европы 14 апреля 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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 16
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Зенит

 6
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Спартак

 13 1 4
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Арсенал Т

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Краснодар

 15 1 0
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