14 апреля в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы встретятся «Лион» и «Вест Хэм». Игра начнется в 22.00 мск на стадионе «Парк Олимпик Лионне», транслировать ее будет телеканал «Матч! Футбол 1». Первый матч завершился со счетом 1:1. Судить ответную встречу будет бригада рефери из Швейцарии во главе с Сандро Шерером.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Лион» фаворитом встречи, поставить на французский клуб можно за 2.10 (47%). Коэффициент на успех гостей из Лондона — 3.50 (28%), котировка на ничью — 3.60 (25%).

При ставке 1000 рублей на победу «Вест Хэма» в случае успешного исхода выплата составит 3500 рублей.

В матче смело можно ожидать больше трех голов, коэффициент вполне приятный — 2.80. На обратный исход — 1.44. Чуть менее вероятный вариант — тотал больше 3.5 мяча, на эту линию можно поставить за 3.50.

Множества голов от «Лиона» предвкушать не стоит — тотал больше двух мячей идет за 3.60, на обратный исход можно поставить с коэффициентом 1.29. Более ожидаемый результат, что французы забьют больше одного гола, — котировка на это 1.45, обратная ставка — 2.65.

«Вест Хэм» тоже не обещает радовать голами — даже тотал больше 1.5 мяча идет с котировкой 3.00. Поставить на тотал меньше 1.5 мяча можно за 1.39.

Шансы, что обе команды забьют, оцениваются коэффициентом 1.85. Котировка на «обе забьют — нет» — 1.95.

Аналитики компании считают наиболее вероятным исходом встречи победу «Лиона» со счетом 1:0 за 6.90.