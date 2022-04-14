«Барселона» — «Айнтрахт»: где смотреть матч Лиги Европы 14 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
«Барселона» с надеждой пробиться в полуфинал Лиги Европы 14 апреля 2022 года на «Камп Ноу» проведет ответный матч против немецкого «Айнтрахта». Игра, которую обслужит португальский арбитр Соареш Диаш, начнется в 22.00 мск. Посмотреть ее можно в прямом эфире на телеканале matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предполагают, что матч завершится в основное время победой каталонского суперклуба, ведь коэффициент на такой исход — мизерные 1.38 (72% вероятности). По соседству вы найдете варианты ставок на ничью и успех гостей: они оценены в 5.10 (19%) и 8.60 (9%) соответственно.
Ставка 1000 рублей на ничью — риск, но он может принести 5100 рублей выплаты, и это впечатляет.
«Айнтрахт» в первом матче сдержал массивную барселонскую атаку и сыграл вничью 1:1. На зеркальный счет в ответной игре можно поставить за котировку 9.30. Если не хотите рисковать так сильно, но при этом верите в гостей, на то, что они не проиграют, дают коэффициент 3.20.
Кстати, во Франкфурте немцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления защитника Туты за 15 минут до конца игры. На еще одной красной карточке в противостоянии тоже можно заработать — достаточно поставить на этот вариант с котировкой 3.90. А еще за 2.75 можно взять пенальти.
Если рассмотреть варианты с авторами голов в составах обеих команд, то наибольшие шансы отличиться в «Барселоне» у Пьер-Эмерика Обамеянга. На его гол выставлен коэффициент 1.77. У «Айнтрахта» фаворит на голевой удар — Рафаэль Борре. Забитый им мяч можно взять за 4.00, такой же цифрой у каталонцев оценен Фрэнки де Йонг.
Три самых популярный точных счета рассчитаны на победу хозяев:
2:0 — за 7.10;
2:1 — за 8.00;
1:0 — за 8.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0