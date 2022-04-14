«Барселона» с надеждой пробиться в полуфинал Лиги Европы 14 апреля 2022 года на «Камп Ноу» проведет ответный матч против немецкого «Айнтрахта». Игра, которую обслужит португальский арбитр Соареш Диаш, начнется в 22.00 мск. Посмотреть ее можно в прямом эфире на телеканале matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предполагают, что матч завершится в основное время победой каталонского суперклуба, ведь коэффициент на такой исход — мизерные 1.38 (72% вероятности). По соседству вы найдете варианты ставок на ничью и успех гостей: они оценены в 5.10 (19%) и 8.60 (9%) соответственно.

Ставка 1000 рублей на ничью — риск, но он может принести 5100 рублей выплаты, и это впечатляет.

«Айнтрахт» в первом матче сдержал массивную барселонскую атаку и сыграл вничью 1:1. На зеркальный счет в ответной игре можно поставить за котировку 9.30. Если не хотите рисковать так сильно, но при этом верите в гостей, на то, что они не проиграют, дают коэффициент 3.20.

Кстати, во Франкфурте немцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления защитника Туты за 15 минут до конца игры. На еще одной красной карточке в противостоянии тоже можно заработать — достаточно поставить на этот вариант с котировкой 3.90. А еще за 2.75 можно взять пенальти.

Если рассмотреть варианты с авторами голов в составах обеих команд, то наибольшие шансы отличиться в «Барселоне» у Пьер-Эмерика Обамеянга. На его гол выставлен коэффициент 1.77. У «Айнтрахта» фаворит на голевой удар — Рафаэль Борре. Забитый им мяч можно взять за 4.00, такой же цифрой у каталонцев оценен Фрэнки де Йонг.

Три самых популярный точных счета рассчитаны на победу хозяев:

2:0 — за 7.10;

2:1 — за 8.00;

1:0 — за 8.20.