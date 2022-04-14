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«Барселона» — «Айнтрахт»: где смотреть матч Лиги Европы 14 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Барселона» — «Айнтрахт» 14 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Ферран Торрес, «Барселона».
Фото Global Look Press

«Барселона» с надеждой пробиться в полуфинал Лиги Европы 14 апреля 2022 года на «Камп Ноу» проведет ответный матч против немецкого «Айнтрахта». Игра, которую обслужит португальский арбитр Соареш Диаш, начнется в 22.00 мск. Посмотреть ее можно в прямом эфире на телеканале matchtv.ru.

Лига Европы. 1/4 финала
14 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Айнтрахт Ф

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предполагают, что матч завершится в основное время победой каталонского суперклуба, ведь коэффициент на такой исход — мизерные 1.38 (72% вероятности). По соседству вы найдете варианты ставок на ничью и успех гостей: они оценены в 5.10 (19%) и 8.60 (9%) соответственно.

Ставка 1000 рублей на ничью — риск, но он может принести 5100 рублей выплаты, и это впечатляет.

«Айнтрахт» в первом матче сдержал массивную барселонскую атаку и сыграл вничью 1:1. На зеркальный счет в ответной игре можно поставить за котировку 9.30. Если не хотите рисковать так сильно, но при этом верите в гостей, на то, что они не проиграют, дают коэффициент 3.20.

Кстати, во Франкфурте немцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления защитника Туты за 15 минут до конца игры. На еще одной красной карточке в противостоянии тоже можно заработать — достаточно поставить на этот вариант с котировкой 3.90. А еще за 2.75 можно взять пенальти.

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Если рассмотреть варианты с авторами голов в составах обеих команд, то наибольшие шансы отличиться в «Барселоне» у Пьер-Эмерика Обамеянга. На его гол выставлен коэффициент 1.77. У «Айнтрахта» фаворит на голевой удар — Рафаэль Борре. Забитый им мяч можно взять за 4.00, такой же цифрой у каталонцев оценен Фрэнки де Йонг.

Три самых популярный точных счета рассчитаны на победу хозяев:

2:0 — за 7.10;

2:1 — за 8.00;

1:0 — за 8.20.

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Прогнозы на спорт
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
0
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«Аталанта» — «Лейпциг»: где смотреть матч Лиги Европы 14 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
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Краснодар

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Локомотив

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Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

 13 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

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