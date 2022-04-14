14 апреля 2022 года «Барселона» примет «Айнтрахт» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы, игра в Германии закончилась вничью 1:1. Матч на «Камп Ноу» начнется в 22.00 мск, прямую трансляцию ищите на телеканале matchtv.ru.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает «Барселону» явным фаворитом: поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.42. Несмотря на неплохой для немцев результат первого матча, их успех на «Камп Ноу» идет за внушительные 7.70. Даже на ничью котировка ниже — 5.00.

На то, что команда из Франкфурта не проиграет, предложен высокий коэффициент 3.00.

Если гости все же выиграют, то ставка в 1000 рублей принесет 7700.

Аналитики снова не ожидают результативной игры, ведь самый вероятный исход — победа «Барселоны» со счетом 2:0, она оценена в 7.10. Минимальный триумф каталонцев (1:0) можно оформить с чуть большим коэффициентом 7.70. Успех хозяев 2:1 можно взять за 8.00.

Индивидуальный тотал «Барсы» больше двух голов можно оформить с привлекательным коэффициентом 1.83. У «Айнтрахта» эта линия оценена фантастическими 10.50. При этом тотал больше 1.5 гола на гостей идет за достаточно вменяемые 3.90.

Общий тотал больше трех мячей идет за 1.98, меньше — за 1.83.

Проход «Барселоны» в полуфинал оценен небольшим коэффициентом 1.25. Зато у «Айтрахта» эту линию можно взять за приличные 4.20.

Вероятность, что игра закончится в серии послематчевых пенальти, выглядит совсем маленькой. Котировка на этот исход — 14.00. Коэффициент на завершение матча в овертайме чуть меньше — 12.50.