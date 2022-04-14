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«Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз на матч Лиги Европы 14 апреля 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Барселона» — «Айнтрахт» 14 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Пьер-Эмерик Обамеянг («Барселона»).
Фото Global Look Press

14 апреля 2022 года «Барселона» примет «Айнтрахт» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы, игра в Германии закончилась вничью 1:1. Матч на «Камп Ноу» начнется в 22.00 мск, прямую трансляцию ищите на телеканале matchtv.ru.

Лига Европы. 1/4 финала
14 апр, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Айнтрахт Ф

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает «Барселону» явным фаворитом: поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.42. Несмотря на неплохой для немцев результат первого матча, их успех на «Камп Ноу» идет за внушительные 7.70. Даже на ничью котировка ниже — 5.00.

На то, что команда из Франкфурта не проиграет, предложен высокий коэффициент 3.00.

Если гости все же выиграют, то ставка в 1000 рублей принесет 7700.

Аналитики снова не ожидают результативной игры, ведь самый вероятный исход — победа «Барселоны» со счетом 2:0, она оценена в 7.10. Минимальный триумф каталонцев (1:0) можно оформить с чуть большим коэффициентом 7.70. Успех хозяев 2:1 можно взять за 8.00.

Индивидуальный тотал «Барсы» больше двух голов можно оформить с привлекательным коэффициентом 1.83. У «Айнтрахта» эта линия оценена фантастическими 10.50. При этом тотал больше 1.5 гола на гостей идет за достаточно вменяемые 3.90.

Хави, &laquo;Барселона&raquo;. «Барселона» — «Айнтрахт»: Хави знает как заползти в полуфинал

Общий тотал больше трех мячей идет за 1.98, меньше — за 1.83.

Проход «Барселоны» в полуфинал оценен небольшим коэффициентом 1.25. Зато у «Айтрахта» эту линию можно взять за приличные 4.20.

Вероятность, что игра закончится в серии послематчевых пенальти, выглядит совсем маленькой. Котировка на этот исход — 14.00. Коэффициент на завершение матча в овертайме чуть меньше — 12.50.

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Лига Европы УЕФА
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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
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«Аталанта» — «Лейпциг»: прогноз на матч Лиги Европы 14 апреля 2022 года
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
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8
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10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
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