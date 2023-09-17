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«Лион» — «Гавр»: отсутствие Ловрена вряд ли поможет Кузяеву и компании

Прогноз на матч лиги 1 «Лион» — «Гавр» 17 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Деян Ловрен.
Фото Global Look Press

17 сентября в пятом туре чемпионата Франции «Гавр» Далера Кузяева погостит у «Лиона». Встреча пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лион» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Бенуа Бастьен.

Франция. Лига 1. 5-й тур
17 сент, 21:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
Гавр

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что победителем из этого матча выйдет «Лион». Его триумф можно взять за 1.65, вероятность этого исхода — приблизительно 60%. Ничья оценена в 4.30 (22%), успех «Гавра» — в 5.00 (18%).

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Вариант «Гавр» не проиграет» предложен за 2.31. Новичок лиги 1 проиграл всего раз в четырех играх на старте сезона.

Во всех матчах с участием темно-синих был зафиксирован «верх» по голам, поэтому стоит присмотреться к ТБ 2.5 за 1.66. ТМ 2.5 при этом идет за 2.23.

«Гавру» в выездной встрече наверняка много времени придется провести в обороне, поэтому стоит ждать фолов от Кузяева и его партнеров. Их победа по данному показателю предложена за 2.12.

 
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Прогноз и ставка на матч «Лион» — «Гавр»

«Гавр» для новичка лиги 1 стартовал очень неплохо — набрал пять очков в четырех турах и держится в середине таблицы (11-й). «Лион» же разочаровывает — после трех поражений и одной ничьей команда замыкает таблицу, поэтому Лоран Блан был отправлен в отставку. Вероятно, этот шаг руководства по традиции подарит футболистам глоток воздуха.

Для Кузяева и компании матч на «Олимпике» станет самым тяжелым на фоне предыдущих, потому что «Лион» пока не расстался со статусом французского топ-клуба, а еще он очень озлоблен. Дома команда рванет из кожи, но победит одного из андердогов. Даже без Ловрена, у которого мышечная травма.

При этом соперники наверняка сыграют результативно: все матчи «Гавра» в этом сезоне были «верховыми», а «Лион» не пропустил лишь раз.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.26.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
16
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
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Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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