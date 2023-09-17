17 сентября в единственном матче дня КХЛ СКА сыграет с «Сибирью». Игра пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканалах KHL и KHL Prime, а также в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Начало трансляции в 16.45 мск.

СКА — безоговорочный фаворит встречи, по мнению букмекерской компании Winline. На победу прошлогоднего финалиста «Запада» в основное время выставлена котировка 1.47, что примерно 68% вероятности исхода. Успех «Сибири» оценен в 5.80 (13%), и даже на ничью коэффициент ниже — 5.20 (19%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 5800 рублей.

«Сибирь» выиграла у СКА половину из шести последних матчей в КХЛ, в пяти случаях она выдержала фору в (+1.5) шайбы. На то, что команда Дэвида Немировски не уступит с разницей в два и более гола, котировка — 1.99.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.62, ТМ 4.5 — за 2.36.

СКА проиграл четыре последних матча. Если верите, что хозяева с первых минут бросятся вперед и заберут первый период, тогда возьмите этот вариант за 2.08.

Армейцы — одни из лидеров на старте сезона по набранным штрафным минутам (70 в шести играх), а «Сибирь» по этому показателю вообще занимает третье место (90). Ставку на ТБ 20.5 штрафные минуты можно сделать за 1.85.

Прогноз и ставка на матч СКА — «Сибирь»

СКА очень неудачно начал сезон — один из фаворитов КХЛ выиграл два матча, а затем уступил в четырех подряд. Причем две последние неудачи в играх с московскими «Спартаком» (0:3) и «Динамо» (1:3) были домашними. В предыдущий раз армейцы дважды расстроили родные трибуны в начале года, когда уже обеспечили себе место в плей-офф.

Представить, что одна из сильнейших команд России проиграет три в ряд, очень тяжело. Тем более «Сибирь» — соперник рабочий, который также имеет серьезные проблемы на данном этапе турнира («снеговики» уступили 2:4 «Сочи», 1:2 по буллитам «Амуру» и были разгромлены 1:6 «Автомобилистом»). Стоит отметить, что последнюю игру команда Немировски провела на юге, а теперь отправится на север. СКА же уже два дня готовится к битве, не затрачивая энергию на перелеты и переезды.

Уверен, армейцы сделают все возможное, чтобы наконец порадовать болельщиков, причем максимально уверенной победой. Режим убийцы будет включен с первых же минут, ворота сибиряков будут пылать.

Рекомендуемая ставка: победа СКА по броскам в створ с форой (-4.5) за 1.72.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!