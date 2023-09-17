17 сентября в восьмом туре РПЛ «Оренбург» приедет в гости к «Локомотиву». Команды сыграют на «РЖД Арене». Начало поединка в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» с 18.55 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Федоровым.

Букмекерская компания Winline сулит три очка «Локо». На победу хозяев предложен коэффициент 1.92, что примерно соответствует 51% вероятности. Ничья доступна за 3.95 (24%), успех «горожан» идет за 3.75 (20%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 3950 рублей в случае благоприятного исхода.

Верите, что гости не уступят с разницей больше одного мяча? Фора (+1) на «Оренбург» предложена за 1.51.

«Горожане» не выиграли в пяти поединках против «Локо» подряд. Выбрать завершение неудачной серии можно за 1.92.

Четыре из пяти предыдущих очных встреч команд пробили «верх» по точным ударам. Тотал больше 2.5 гола на грядущий матч идет за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.31.

Опция «обе забьют» предложена за 1.57, обратный рынок — за 2.36.

«Локомотив» пропустил в 17 из 19 матчей дома. Сыграть на победу или ничью хозяев с условием обмена меткими выстрелами предложено за 1.91.

Наиболее вероятный счет, по версии аналитиков, 1:1. Поставить на этот результат можно за 6.60.

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