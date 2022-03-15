Французы не проигрывают и не пропускают дома в нынешнем розыгрыше.

16 марта «Лилль» примет «Челси» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч между ними пройдет на стадионе «Пьер-Моруа», начало — в 23.00. Прямую трансляцию покажет «Матч! Футбол 1».

«Лилль» — «Челси»: коэффициенты букмекеров на матч

Команда Томаса Тухеля — фаворит встречи. Вы можете сделать ставку на этот матч с бонусом от букмекерской компании БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей фрибетами. На победу «Челси» предлагают коэффициент 1.90 — это около 51% вероятности. Успех «Лилля» оценивается коэффициентом 4.40 (22%), а ничья доступна за 3.50 (27%).

Ф1(0) идет за 3.10, а Ф2(0) — за 1.40.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.93, как и ТМ 2.5.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.84. Обратный исход доступен за 1.96.

«Лилль» — «Челси»: прогноз и анализ матча

В Лондоне «Челси» победил французов со счетом 2:0 и сделал серьезный шаг навстречу четвертьфиналу главного еврокубкового турнира.

Предстоящая встреча вряд ли привлекла к себе много внимания, если бы британское правительство не наложило санкции на лондонский клуб на прошлой неделе. Роман Абрамович выставил «Челси» на продажу, но не успел совершить сделку.

Правительство Великобритании заморозило все активы Абрамовича на своей территории и будет лично заниматься продажей клуба. До конца мая синим выдана спортивная лицензия, по условиям которой клубу дозволена только футбольная активность.

Теперь «Челси» запрещено:

Продлевать контракты с игроками.

Совершать трансферы.

Продавать билеты.

Торговать клубной атрибутикой.

Отныне посещать «Стэмфорд Бридж» смогут только держатели сезонных абонементов, а «Челси» будет терять больше 600 000 фунтов с каждого домашнего матча.

Что «Челси» разрешено?

Играть матчи.

Выплачивать зарплату всем сотрудникам клуба.

Тратить 500 000 фунтов на проведение домашних матчей.

Тратить 20 000 фунтов на дорогу на гостевые матчи.

«Лилль» рассчитывает воспользоваться ощущением неопределенности у игроков соперника, а также фактором поля и вернуться в гонку за путевку в четвертьфинал.

«Лилль» забил в семи из десяти последних домашних игр сезона. «Челси» пропустил четыре мяча в трех гостевых встречах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов — в среднем 1.33 за игру. Можно попробовать поставить на ИТБ1 (1) с котировкой 2.12.

Кроме того, можно обратить внимание на Ф1(0) за 3.10. У «Лилля» ноль поражений в трех домашних матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов и столько же пропущенных мячей за этот период. У «Челси» всего одна гостевая победа в турнире.

Кроме того, «Челси» неважно играет во Франции — пять поражений, две ничьи и три победы. У «Лилля» всего два проигрыша в семи домашних еврокубковых встречах с английскими клубами.

«Лилль» — «Челси»: ставка на матч

Санкции и их последствия оказывают серьезное давление на игроков лондонского клуба, чем и рассчитывает воспользоваться «Лилль». «Доги» не проигрывают на своем поле в этой Лиге чемпионов и не пропускают.

«Челси» десять раз гостил во Франции в еврокубках — пять поражений, две ничьи и три победы. Есть все основания рискнуть и поставить в пользу Ф1(0) с коэффициентом 3.10.

Рекомендуемая ставка: победа «Лилля» с форой (0) за 3.10.