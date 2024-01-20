20 января «Лейпциг» проведет непростой матч в бундеслиге против лидера таблицы «Байера». Игра 18-го тура состоится на «Ред Булл Арене» в Лейпциге и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 20.25 мск. Главным арбитром назначен Маттиас Йелленбек.

Эксперты назвали минимальными фаворитами хозяев. На триумф «быков» предложен коэффициент 2.48, что соответствует 39% вероятности. Ничья оценена в 3.84 (25%), успех «фармацевтов» — в 2.69 (36%).

Только в двух из 11 предыдущих поединков «Лейпцига» не забили обе команды. На обмен меткими попаданиями доступна котировка 1.52, обратный рынок идет за 2.54.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.38.

Самый вероятный итог поединка — 1:1. Сыграть этот счет можно за 7.08.

Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Байер»

«Лейпциг» играет весело: пропустил в восьми турах бундеслиги подряд, но забил минимум дважды в девяти из 11 встреч при родных фанатах. При этом дома «быки» обычно побеждают — у них 10 побед в 13 встречах на «Ред Булл Арене» и всего одно поражение.

Но и «Байер» на выезде не промах: у них восемь матчей без поражений, из которых шесть завершились триумфом. Игры «фармацевтов» обычно посуше, чем у «Лейпцига»: в пяти из семи последних игр забила только одна команда. Но в гостях лидер бундеслиги не так надежен — в семи из девяти предыдущих выездов команды пробили «верх» по голам. Учитывая силу «быков» на своем поле и мощь «Байера» в этом сезоне, стоит ждать атакующую игру от обеих команд.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.60.