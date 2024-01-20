Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Лейпциг» — «Байер»: прогноз на матч бундеслиги 20 января 2024 года

Прогноз на матч бундеслиги «Лейпциг» — «Байер» 20 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Лейпциг» — «Байер».
Фото Global Look Press

20 января «Лейпциг» проведет непростой матч в бундеслиге против лидера таблицы «Байера». Игра 18-го тура состоится на «Ред Булл Арене» в Лейпциге и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 20.25 мск. Главным арбитром назначен Маттиас Йелленбек.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
20 янв, 20:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Байер

Эксперты назвали минимальными фаворитами хозяев. На триумф «быков» предложен коэффициент 2.48, что соответствует 39% вероятности. Ничья оценена в 3.84 (25%), успех «фармацевтов» — в 2.69 (36%).

Только в двух из 11 предыдущих поединков «Лейпцига» не забили обе команды. На обмен меткими попаданиями доступна котировка 1.52, обратный рынок идет за 2.54.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.38.

Самый вероятный итог поединка — 1:1. Сыграть этот счет можно за 7.08.

Хави, главный тренер &laquo;Барселоны&raquo;. В Испании поползли слухи о возможной отставке Хави. Но игра с «Бетисом» укрепит позиции тренера «Барселоны»

Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Байер»

«Лейпциг» играет весело: пропустил в восьми турах бундеслиги подряд, но забил минимум дважды в девяти из 11 встреч при родных фанатах. При этом дома «быки» обычно побеждают — у них 10 побед в 13 встречах на «Ред Булл Арене» и всего одно поражение.

Но и «Байер» на выезде не промах: у них восемь матчей без поражений, из которых шесть завершились триумфом. Игры «фармацевтов» обычно посуше, чем у «Лейпцига»: в пяти из семи последних игр забила только одна команда. Но в гостях лидер бундеслиги не так надежен — в семи из девяти предыдущих выездов команды пробили «верх» по голам. Учитывая силу «быков» на своем поле и мощь «Байера» в этом сезоне, стоит ждать атакующую игру от обеих команд.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.60.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Байер
ФК Лейпциг
Бундеслига
0
Читайте также
Выброшенного проводницей из поезда кота Твикса нашли мертвым
Морской пехотинец ВС РФ рассказал о рукопашной с тремя боевиками ВСУ
США уличили в желании продолжить конфликт на Украине
Посол РФ заявил о дискриминации российских рыбаков Фарерскими островами
Популярное видео
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Сибирь» лишили очков: кто виноват
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Сибирь» лишили очков за игру с четырьмя легионерами в составе
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» первым в КХЛ забронировал место в Кубке Гагарина
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Приход Ковальчука и черная серия «Спартака»: есть ли связь?
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» громит «Торпедо», спокойствие «Салавата Юлаева»
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прогноз на матч АПЛ 20 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости