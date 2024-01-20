«Лейпциг» — «Байер»: прогноз на матч бундеслиги 20 января 2024 года
20 января «Лейпциг» проведет непростой матч в бундеслиге против лидера таблицы «Байера». Игра 18-го тура состоится на «Ред Булл Арене» в Лейпциге и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 20.25 мск. Главным арбитром назначен Маттиас Йелленбек.
Эксперты назвали минимальными фаворитами хозяев. На триумф «быков» предложен коэффициент 2.48, что соответствует 39% вероятности. Ничья оценена в 3.84 (25%), успех «фармацевтов» — в 2.69 (36%).
Только в двух из 11 предыдущих поединков «Лейпцига» не забили обе команды. На обмен меткими попаданиями доступна котировка 1.52, обратный рынок идет за 2.54.
Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.38.
Самый вероятный итог поединка — 1:1. Сыграть этот счет можно за 7.08.
Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Байер»
«Лейпциг» играет весело: пропустил в восьми турах бундеслиги подряд, но забил минимум дважды в девяти из 11 встреч при родных фанатах. При этом дома «быки» обычно побеждают — у них 10 побед в 13 встречах на «Ред Булл Арене» и всего одно поражение.
Но и «Байер» на выезде не промах: у них восемь матчей без поражений, из которых шесть завершились триумфом. Игры «фармацевтов» обычно посуше, чем у «Лейпцига»: в пяти из семи последних игр забила только одна команда. Но в гостях лидер бундеслиги не так надежен — в семи из девяти предыдущих выездов команды пробили «верх» по голам. Учитывая силу «быков» на своем поле и мощь «Байера» в этом сезоне, стоит ждать атакующую игру от обеих команд.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.60.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5