В Испании поползли слухи о возможной отставке Хави. Но игра с «Бетисом» укрепит позиции тренера «Барселоны»

Каталонцы в этом сезоне уже громили зелено-белых.

Одна из самых ярких вывесок 21-го тура чемпионата Испании — встреча «Бетиса» и «Барселоны». Игра пройдет 21 января на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиль Мансано прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Бетис» — «Барселона» 21 января 2024 года

Букмекеры считают гостей серьезными фаворитами: победа сине-гранатовых предложена с котировкой 1.80, что составляет примерно 54% вероятности. Выигрыш подопечных Мануэля Пеллегрини можно взять за 4.20 (22%) — это наименее возможный исход противостояния. Разделение очков доступно за 3.90 (24%).

Два последних матча против «Бетиса» каталонцы уверенно выиграли с общим счетом 9:0. Поставить на то, что в предстоящем поединке зелено-белые наконец не уступят, можно за 2.00.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 8.00;

• победа «Барсы» 2:1 — за 8.50;

• 1:0 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.65, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.25.

«Бетис» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 21-го тура ла лиги 21 января 2024 года

Обе команды находятся не в лучшем состоянии. Зелено-белые только в прошлом туре прервали шестиматчевую серию без побед во всех турнирах (три ничьи и три поражения) — минимально одолели «Гранаду» (1:0) с предпоследнего места ла лиги. В последних 10 поединках во всех соревнованиях у парней Пеллегрини в активе всего две победы — в начале декабря также с минимальным перевесом (2:1) обыграли «Вильяновенсе» из четвертого дивизиона.

При этом «Бетис» обладает одной из лучших оборонительных линий в испанском чемпионате: за 20 туров команда из Севильи пропустила ровно 20 мячей — меньше в ла лиге получили только «Лас-Пальмас» (19) и «Реал» (11). Правда, в атаке зелено-белые тоже соблюдают аккуратность — вымучили лишь 22 гола в 20 играх примеры. Лучший снайпер команды в национальном первенстве Виллиан Жозе расщедрился всего на шесть результативных ударов.

«Барса» тоже не впечатляет: в предшествующей кубковой встрече не без проблем обыграла «Унионистас де Саламанка» из третьего дивизиона (3:1). Каталонцы проигрывали по ходу встречи, а вперед вышли только на 69-й минуте. До этого сине-гранатовые разгромно уступили «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка Испании и минимально обыгрывали хилых оппонентов по ла лиге и Кубку — «Барбастро» (3:2), «Лас-Пальмас» (2:1) и «Альмерию» (3:2).

Не впечатляющая игра «Барселоны» стала причиной разговоров о возможной отставке тренера команды Хави. По информации El Chiringuito, испанца летом сменит коуч «Жироны» Мичел. «Мы переживаем один из сложнейших моментов в истории клуба. Я фанат «Барсы», и я первый, кто тянет эту ношу», — высказался испанец о положении клуба.

Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Барселона»

Обе команды не поражают, но каталонцы хотя бы достигают результатов при крайне невзрачной игре — у них пять побед в предыдущих шести поединках во всех турнирах. Также статистика личных встреч однозначно говорит в пользу «Барселоны» — девять выигрышей в последних 10 играх против «Бетиса». Соперники встречались в пятом туре этого розыгрыша ла лиги, и там сине-гранатовые одержали одну из двух самых крупных побед сезона (5:0) — с таким же счетом парни Хави разделались лишь с «Антверпеном» в Лиге чемпионов.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» за 1.80.