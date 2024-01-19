В Испании поползли слухи о возможной отставке Хави. Но игра с «Бетисом» укрепит позиции тренера «Барселоны»
Одна из самых ярких вывесок 21-го тура чемпионата Испании — встреча «Бетиса» и «Барселоны». Игра пройдет 21 января на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиль Мансано прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Бетис» — «Барселона» 21 января 2024 года
Букмекеры считают гостей серьезными фаворитами: победа сине-гранатовых предложена с котировкой 1.80, что составляет примерно 54% вероятности. Выигрыш подопечных Мануэля Пеллегрини можно взять за 4.20 (22%) — это наименее возможный исход противостояния. Разделение очков доступно за 3.90 (24%).
Два последних матча против «Бетиса» каталонцы уверенно выиграли с общим счетом 9:0. Поставить на то, что в предстоящем поединке зелено-белые наконец не уступят, можно за 2.00.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 8.00;
• победа «Барсы» 2:1 — за 8.50;
• 1:0 — за 9.00.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.
Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.65, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.25.
«Бетис» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 21-го тура ла лиги 21 января 2024 года
Обе команды находятся не в лучшем состоянии. Зелено-белые только в прошлом туре прервали шестиматчевую серию без побед во всех турнирах (три ничьи и три поражения) — минимально одолели «Гранаду» (1:0) с предпоследнего места ла лиги. В последних 10 поединках во всех соревнованиях у парней Пеллегрини в активе всего две победы — в начале декабря также с минимальным перевесом (2:1) обыграли «Вильяновенсе» из четвертого дивизиона.
При этом «Бетис» обладает одной из лучших оборонительных линий в испанском чемпионате: за 20 туров команда из Севильи пропустила ровно 20 мячей — меньше в ла лиге получили только «Лас-Пальмас» (19) и «Реал» (11). Правда, в атаке зелено-белые тоже соблюдают аккуратность — вымучили лишь 22 гола в 20 играх примеры. Лучший снайпер команды в национальном первенстве Виллиан Жозе расщедрился всего на шесть результативных ударов.
«Барса» тоже не впечатляет: в предшествующей кубковой встрече не без проблем обыграла «Унионистас де Саламанка» из третьего дивизиона (3:1). Каталонцы проигрывали по ходу встречи, а вперед вышли только на 69-й минуте. До этого сине-гранатовые разгромно уступили «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка Испании и минимально обыгрывали хилых оппонентов по ла лиге и Кубку — «Барбастро» (3:2), «Лас-Пальмас» (2:1) и «Альмерию» (3:2).
Не впечатляющая игра «Барселоны» стала причиной разговоров о возможной отставке тренера команды Хави. По информации El Chiringuito, испанца летом сменит коуч «Жироны» Мичел. «Мы переживаем один из сложнейших моментов в истории клуба. Я фанат «Барсы», и я первый, кто тянет эту ношу», — высказался испанец о положении клуба.
Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Барселона»
Обе команды не поражают, но каталонцы хотя бы достигают результатов при крайне невзрачной игре — у них пять побед в предыдущих шести поединках во всех турнирах. Также статистика личных встреч однозначно говорит в пользу «Барселоны» — девять выигрышей в последних 10 играх против «Бетиса». Соперники встречались в пятом туре этого розыгрыша ла лиги, и там сине-гранатовые одержали одну из двух самых крупных побед сезона (5:0) — с таким же счетом парни Хави разделались лишь с «Антверпеном» в Лиге чемпионов.
Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» за 1.80.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5