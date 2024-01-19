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В Испании поползли слухи о возможной отставке Хави. Но игра с «Бетисом» укрепит позиции тренера «Барселоны»

Прогноз и ставка на матч ла лиги «Бетис» — «Барселона» 21 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Хави, главный тренер «Барселоны».
Фото Global Look Press
Каталонцы в этом сезоне уже громили зелено-белых.

Одна из самых ярких вывесок 21-го тура чемпионата Испании — встреча «Бетиса» и «Барселоны». Игра пройдет 21 января на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиль Мансано прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 21-й тур
21 янв, 20:30. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Бетис» — «Барселона» 21 января 2024 года

Букмекеры считают гостей серьезными фаворитами: победа сине-гранатовых предложена с котировкой 1.80, что составляет примерно 54% вероятности. Выигрыш подопечных Мануэля Пеллегрини можно взять за 4.20 (22%) — это наименее возможный исход противостояния. Разделение очков доступно за 3.90 (24%).

Два последних матча против «Бетиса» каталонцы уверенно выиграли с общим счетом 9:0. Поставить на то, что в предстоящем поединке зелено-белые наконец не уступят, можно за 2.00.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 8.00;

• победа «Барсы» 2:1 — за 8.50;

• 1:0 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.65, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.25.

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«Бетис» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 21-го тура ла лиги 21 января 2024 года

Обе команды находятся не в лучшем состоянии. Зелено-белые только в прошлом туре прервали шестиматчевую серию без побед во всех турнирах (три ничьи и три поражения) — минимально одолели «Гранаду» (1:0) с предпоследнего места ла лиги. В последних 10 поединках во всех соревнованиях у парней Пеллегрини в активе всего две победы — в начале декабря также с минимальным перевесом (2:1) обыграли «Вильяновенсе» из четвертого дивизиона.

При этом «Бетис» обладает одной из лучших оборонительных линий в испанском чемпионате: за 20 туров команда из Севильи пропустила ровно 20 мячей — меньше в ла лиге получили только «Лас-Пальмас» (19) и «Реал» (11). Правда, в атаке зелено-белые тоже соблюдают аккуратность — вымучили лишь 22 гола в 20 играх примеры. Лучший снайпер команды в национальном первенстве Виллиан Жозе расщедрился всего на шесть результативных ударов.

«Барса» тоже не впечатляет: в предшествующей кубковой встрече не без проблем обыграла «Унионистас де Саламанка» из третьего дивизиона (3:1). Каталонцы проигрывали по ходу встречи, а вперед вышли только на 69-й минуте. До этого сине-гранатовые разгромно уступили «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка Испании и минимально обыгрывали хилых оппонентов по ла лиге и Кубку — «Барбастро» (3:2), «Лас-Пальмас» (2:1) и «Альмерию» (3:2).

Не впечатляющая игра «Барселоны» стала причиной разговоров о возможной отставке тренера команды Хави. По информации El Chiringuito, испанца летом сменит коуч «Жироны» Мичел. «Мы переживаем один из сложнейших моментов в истории клуба. Я фанат «Барсы», и я первый, кто тянет эту ношу», — высказался испанец о положении клуба.

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Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Барселона»

Обе команды не поражают, но каталонцы хотя бы достигают результатов при крайне невзрачной игре — у них пять побед в предыдущих шести поединках во всех турнирах. Также статистика личных встреч однозначно говорит в пользу «Барселоны» — девять выигрышей в последних 10 играх против «Бетиса». Соперники встречались в пятом туре этого розыгрыша ла лиги, и там сине-гранатовые одержали одну из двух самых крупных побед сезона (5:0) — с таким же счетом парни Хави разделались лишь с «Антверпеном» в Лиге чемпионов.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» за 1.80.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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 8
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