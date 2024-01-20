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Сегодня, 13:15

«Лейпциг» — «Байер»: где смотреть матч бундеслиги 20 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Лейпциг» — «Байер» 20 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Лейпциг» — «Байер».
Фото Global Look Press

20 января в 18-м туре чемпионата Германии «Байер» приедет в гости к «Лейпцигу». Встреча на «Ред Булл Арене» начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире с 20.25 мск ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3». Главный арбитр — Маттиас Йелленбек.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
20 янв, 20:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Байер

«Быки» — минимальные фавориты поединка, считают аналитики. На триумф хозяев предложен коэффициент 2.48 — это 39% вероятности результата. Ничья идет за 3.84 (25%) — это наименее вероятный исход, успех гостей — за 2.69 (36%).

Только в двух из 11 предыдущих поединков «Лейпцига» не забили обе команды. На обмен меткими попаданиями доступна котировка 1.52, обратный рынок идет за 2.54.

Эксперты ждут результативных действий от форварда хозяев Лои Опенды: на его точный выстрел предложен лучший коэффициент — 2.24.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). У Беллингема и компании есть шанс извиниться за вылет из Кубка. Против них — худшая команда лиги

Сыграть «быков» с форой (0) можно за 1.83.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.38.

Самый вероятный итог поединка — 1:1. Поставить на этот счет можно за 7.08.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Байер
ФК Лейпциг
Бундеслига
0
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«Лейпциг» — «Байер»: прогноз на матч бундеслиги 20 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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25 тур
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29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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