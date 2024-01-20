«Лейпциг» — «Байер»: где смотреть матч бундеслиги 20 января 2024 года онлайн в прямом эфире
20 января в 18-м туре чемпионата Германии «Байер» приедет в гости к «Лейпцигу». Встреча на «Ред Булл Арене» начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире с 20.25 мск ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3». Главный арбитр — Маттиас Йелленбек.
«Быки» — минимальные фавориты поединка, считают аналитики. На триумф хозяев предложен коэффициент 2.48 — это 39% вероятности результата. Ничья идет за 3.84 (25%) — это наименее вероятный исход, успех гостей — за 2.69 (36%).
Только в двух из 11 предыдущих поединков «Лейпцига» не забили обе команды. На обмен меткими попаданиями доступна котировка 1.52, обратный рынок идет за 2.54.
Эксперты ждут результативных действий от форварда хозяев Лои Опенды: на его точный выстрел предложен лучший коэффициент — 2.24.
Сыграть «быков» с форой (0) можно за 1.83.
Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.38.
Самый вероятный итог поединка — 1:1. Поставить на этот счет можно за 7.08.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5