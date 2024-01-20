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«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: прогноз на матч АПЛ 20 января 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Кристал Пэлас» 20 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Мартин Эдегор («Арсенал»).
Фото Global Look Press

20 января в 21-м туре чемпионата Англии «Арсенал» примет «Кристал Пэлас». Команды выйдут на поле стадиона «Эмирейтс» в 15.30 по московскому времени. Лондонское дерби обслужит арбитр Пол Тирни. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
20 янв, 15:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Кристал Пэлас

Аналитики уверены в победе «канониров». Успех парней Микеля Артеты получил коэффициент 1.30, что составляет 75% вероятности. Ничья предложена за 5.75 (16%), триумф гостей — за 11.0 (9%).

«Орлы» уступили в трех предыдущих поединках против «Арсенала». Если верите, что в этот раз они не проиграют, возьмите Х2 с котировкой 3.80.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.75, ТМ 2.5 — в 2.12. Опция «обе забьют» предложена за 2.29, обратный рынок — за 1.63.

Самый вероятный результат игры — победа «канониров» 1:0. Этот исход получил коэффициент 5.78.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас»

У «Арсенала» плохие времена: в семи матчах во всех турнирах четыре поражения и всего одна победа. До неудачи с «Астон Виллой» в начале декабря (0:1) парни Артеты уверенно выиграли шесть матчей подряд, а при родных фанатах победили в 10 встречах АПЛ кряду. Несмотря на турбулентность, «канониры» много забивают в чемпионате — у них залетело минимум два мяча в 15 из 18 предыдущих встреч.

У «Кристал Пэлас» тоже все непросто — две победы и восемь поражений за 14 матчей во всех турнирах. В 12 из них команда пропустила. А еще «орлы» не выигрывали в пяти выездных встречах чемпионата Англии подряд. И на «Эмирейтс», где их ждет рассерженный «Арсенал», тренд вряд ли сломается.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.85.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кристал Пэлас
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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 6
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И К Ж
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Виктор Александров

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