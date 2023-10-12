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Сегодня, 15:15

Латвия — Армения: где смотреть матч квалификации Евро-2024 12 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Латвия — Армения 12 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Наир Тикнизян.
Фото Getty Images

12 октября сборные Латвии и Армении схлестнутся в седьмом туре группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы-2024. Встреча пройдет в Риге на стадионе «Сконто» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1», а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и IVI. Старт трансляции в 18.50 мск. Главным арбитром назначен Раде Обренович из Словении.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
12 окт, 19:00. Skonto (Рига)
Латвия
Армения

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Армению фаворитом встречи. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.92, что примерно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.47 (29%), успех Латвии — за 4.17 (19%).

На то, что проигравшие шесть последних матчей «11 волков» наконец не уступят, котировка — 1.90.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.75.

Обмен голами можно взять за 1.91, противоположный результат — за 1.83.

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На то, что в этом матче отличится полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, предложено поставить за 4.20. На гол Наира Тикнизяна из «Локомотива» — за 6.20.

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Сборная Латвии по футболу
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Россия — Камерун: где смотреть товарищеский матч 12 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
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ЦСКА

 9 1 1
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