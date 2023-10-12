Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:25

Белоруссия — Румыния: прогноз на матч квалификации Евро-2024 12 октября 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Белоруссия — Румыния 12 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валентин Михэйлэ.
Фото Getty Images

12 октября сборная Белоруссии проведет очередной матч в квалификации чемпионата Европы 2024 года. Игра седьмого тура с Румынией пройдет на нейтральном поле — на арене «Суса Ференц» в Будапеште. Стартовый свисток норвежского арбитра Эспена Эскоса прозвучит в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет показана на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Футбол 3», а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и IVI.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
12 окт, 21:45. Szusza Ferenc (Будапешт)
Белоруссия
Румыния

Румыния — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Хотя «цыплята» сыграют в гостях, на их победу можно поставить с коэффициентом 1.58, это приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.91 (25%), успех Белоруссии — за 6.14 (12%).

Вариант «ничья или триумф хозяев» (он же 1Х) предложен за 2.39.

В трех последних очных матчах Румыния неизменно забивала в ворота Белоруссии не менее двух мячей. ИТБ2 (1.5) идет за 1.82, ИТМ2 (1.5) — за 1.92.

Общий тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 2.12, ТМ 2.5 — 1.73.

На то, что соперники обменяются голами, коэффициент — 2.16, на условие «обе забьют — нет» — 1.65.

Александр Головин. Россия с Головиным не обыграла даже Катар. С Камеруном без него будет совсем туго

Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Румыния

Сборная Румынии здорово стартовала в отборе и идет второй в группе I следом за Швейцарией. На счету команды Эдварда Йорденеску 12 очков (три победы и три ничьи), у лидера — 14. На третьей позиции идет Израиль (11 баллов). Румынам очень нужна победа, чтобы отсечь белорусов от борьбы за попадание на Евро и оторваться от израильтян, чей ближайший матч перенесен.

В первом круге Румыния достаточно легко обыграла Белоруссию дома, пропустив единственный мяч на 86-й минуте (2:1). В той встрече «цыплята» нанесли 20 ударов по воротам соперника, вынуждая его нервничать. Но и гости старались отвечать, четырежды попав в створ из 10 попыток.

Ближайший матч пройдет на нейтральном поле, так что у белорусов не будет преимущества. При этом обе команды наверняка сыграют агрессивно: номинальным хозяевам нечего терять, а румынам нельзя терять очки в игре с середняком группы.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.50.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Румынии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Politico сообщила об отчаянном обращении Зеленского к Западу
В Индии заявили о позоре Зеленского в Румынии
Опубликованы фото краснокнижных грибов, за сбор которых грозит 9 лет
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Воронков начнет сезон в фарм-клубе «Коламбуса» / Обмены в КХЛ
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Скабелка уволен из «Барыса», Гурьянов — в АХЛ
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Флорида» хочет отказаться от Григория Денисенко
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
Жафяров не играет в «Ак Барсе». Кто будет тренером «Трактора»?
Анвар Гатиятулин уволен из «Трактора»
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россия — Камерун: где смотреть товарищеский матч 12 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости