12 октября Камерун приедет в гости к сборной России для товарищеского поединка. Встреча на «ВТБ Арене» в Москве стартует в 19.00 по столичному времени. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямую трансляцию с 18.00 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе хозяев: поставить на успех россиян можно с коэффициентом 2.11, это около 43% вероятности. Выигрыш «неукротимых львов» предложен с котировкой 3.61 (28%). Ничья доступна за 3.41 (29%).

Специалисты считают, что поединок вряд ли получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.26, ТМ 2.5 — за 1.65.

Вариант «обе забьют» идет за 2.02, обратный рынок — за 1.80.

Для подстраховки вы можете взять викторию одной из сборных с учетом форы: Ф1(0) ждет вас за 1.52, Ф2(0) — за 2.55.

В июне камерунцы провели яркий товарняк со сборной Мексики (2:2). На то, что гости снова забьют больше одного гола, дали котировку 2.29.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

1:1 — за 6.00;

1:0 в пользу России — за 6.40;

0:0 — за 6.77.

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