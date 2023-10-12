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Сегодня, 12:15

Россия — Камерун: где смотреть товарищеский матч 12 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция товарищеского матча Россия — Камерун 12 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Даниил Фомин (сборная России).
Фото Официальная страница сборной России ВКонтакте, Соцсети

12 октября Камерун приедет в гости к сборной России для товарищеского поединка. Встреча на «ВТБ Арене» в Москве стартует в 19.00 по столичному времени. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямую трансляцию с 18.00 мск.

Товарищеские матчи.
12 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
Камерун

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе хозяев: поставить на успех россиян можно с коэффициентом 2.11, это около 43% вероятности. Выигрыш «неукротимых львов» предложен с котировкой 3.61 (28%). Ничья доступна за 3.41 (29%).

Специалисты считают, что поединок вряд ли получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.26, ТМ 2.5 — за 1.65.

Вариант «обе забьют» идет за 2.02, обратный рынок — за 1.80.

Для подстраховки вы можете взять викторию одной из сборных с учетом форы: Ф1(0) ждет вас за 1.52, Ф2(0) — за 2.55.

Килиан Мбаппе (сборная Франции). Мбаппе приехал в сборную Франции с худшей серией без голов за два года. Игра с Нидерландами — шанс на реинкарнацию

В июне камерунцы провели яркий товарняк со сборной Мексики (2:2). На то, что гости снова забьют больше одного гола, дали котировку 2.29.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.00;

  • 1:0 в пользу России — за 6.40;

  • 0:0 — за 6.77.

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Россия — Камерун: Нагучев не верит в победу команды Карпина и предлагает поставить на голы гостей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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