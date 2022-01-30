30 января в 1/8 финала Кубка Франции «Ланс» примет «Монако». Матч между ними состоится на стадионе «Феликс Болар», начало в 23.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч Футбол 2».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи команду Филиппа Клемана. Поставить на победу «Монако» можно за 2.65 — это порядка 37% вероятности. Успех «Ланса» оценивается котировкой 3.00 (32%), а ничья доступна за 3.10 (31%).

При ставке в 1000 рублей на «Монако» потенциальная выплата составит 2650 рублей, а прибыль — 1650.

Выход «Ланса» в 1/4 финала оценивается коэффициентом 2.00. Проход «Монако» идет за 1.87.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч, например:

Ф1(0) идет за 2.03 , а Ф2(0) — за 1.84 ;

Ф1(+1) идет за 1.25 , а Ф2(-1) — за 4.00 ;

Ф1(-1) идет за 4.60, а Ф2(+1) — за 1.20.

«Монако» забил больше одного мяча в четырех из пяти последних выездов к «Лансу» с учетом всех турниров. Повторит? ИТБ2 (1.5) идет за 2.42.

«Ланс» отличился минимум один раз в десяти из 12 домашних матчей сезона в разных соревнованиях. ИТБ1 (1) идет за 1.70.

В семи из десяти последних встреч с участием «Ланса» фиксировалось обоюдное взятие ворот. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.82.

В семи из десяти последних матчей между «Лансом» и «Монако» было забито три или более мяча. Поставить на тотал голов больше 2.5 вы можете с коэффициентом 2.05.

Аналитики считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.20.