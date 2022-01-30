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«Ланс» — «Монако»: прогноз на матч Кубка Франции 30 января

Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Франции «Ланс» — «Монако»
Егор Сергеев
Футболисты «Монако».
Фото AFP

30 января в 1/8 финала Кубка Франции «Ланс» примет «Монако». Матч между ними состоится на стадионе «Феликс Болар», начало в 23.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч Футбол 2».

Франция. Кубок. 1/8 финала
30 янв, 23:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
Монако

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи команду Филиппа Клемана. Поставить на победу «Монако» можно за 2.65 — это порядка 37% вероятности. Успех «Ланса» оценивается котировкой 3.00 (32%), а ничья доступна за 3.10 (31%).

При ставке в 1000 рублей на «Монако» потенциальная выплата составит 2650 рублей, а прибыль — 1650.

Выход «Ланса» в 1/4 финала оценивается коэффициентом 2.00. Проход «Монако» идет за 1.87.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч, например:

  • Ф1(0) идет за 2.03, а Ф2(0) — за 1.84;

  • Ф1(+1) идет за 1.25, а Ф2(-1) — за 4.00;

  • Ф1(-1) идет за 4.60, а Ф2(+1) — за 1.20.

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«Монако» забил больше одного мяча в четырех из пяти последних выездов к «Лансу» с учетом всех турниров. Повторит? ИТБ2 (1.5) идет за 2.42.

«Ланс» отличился минимум один раз в десяти из 12 домашних матчей сезона в разных соревнованиях. ИТБ1 (1) идет за 1.70.

В семи из десяти последних встреч с участием «Ланса» фиксировалось обоюдное взятие ворот. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.82.

В семи из десяти последних матчей между «Лансом» и «Монако» было забито три или более мяча. Поставить на тотал голов больше 2.5 вы можете с коэффициентом 2.05.

Аналитики считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.20.

Прогнозы на спорт
ФК Ланс
ФК Монако
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

Сочи

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П
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Краснодар

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
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Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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