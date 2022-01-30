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Сегодня, 11:15

Египет — Марокко: прогноз на матч 1/4 финала Кубка Африки 30 января

Прогноз на матч 1/4 финала Кубка Африки Египет — Марокко
Егор Сергеев
Футболисты сборной Египта.
Фото Reuters

30 января сборные Египта и Марокко встретятся в четвертьфинале Кубка Африки. Матч пройдет на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо», начало в 18.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.

Кубок Африки. 1/4 финала
30 янв, 19:00. Ahmadou Ahidjo (Яунде)
Египет
Марокко

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают коллектив Вахида Халилходжича фаворитом встречи. Сделать ставку на победу сборной Марокко можно за 2.50 — это около 38% вероятности. Триумф Египта оценивается котировкой 3.60 (26%), а ничья — 2.65 (36%).

При ставке в 1000 рублей на победу Египта можно выиграть 3600 рублей в случае успеха Салаха и Ко.

Выход Египта в полуфинал оценивается коэффициентом 2.22. Проход Марокко идет за 1.66.

Ф1(0) идет за 2.34, а Ф2(0) — за 1.60.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 3.10, а ТМ 2.5 — за 1.36.

Мохамед Салах. Египет — Марокко: Хакими остановит Салаха и выведет «Атласских львов» в полуфинал Кубка Африки

Поставить на «обе забьют» вы можете за 2.55. Обратный исход доступен за 1.47.

Шансы Египта отличиться более одного раза оцениваются коэффициентом 4.10.

Уверены, что Марокко сумеет забить минимум дважды? ИТБ2 (1.5) идет за 3.00.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 0:1 — коэффициент 4.80.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Уфа

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Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Сочи

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Краснодар

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Себастьян Шиманьски

Динамо

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Спартак

 10 1 2
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