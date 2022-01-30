30 января сборные Египта и Марокко встретятся в четвертьфинале Кубка Африки. Матч пройдет на стадионе «Омниспортс Ахмаду-Аиджо», начало в 18.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают коллектив Вахида Халилходжича фаворитом встречи. Сделать ставку на победу сборной Марокко можно за 2.50 — это около 38% вероятности. Триумф Египта оценивается котировкой 3.60 (26%), а ничья — 2.65 (36%).

При ставке в 1000 рублей на победу Египта можно выиграть 3600 рублей в случае успеха Салаха и Ко.

Выход Египта в полуфинал оценивается коэффициентом 2.22. Проход Марокко идет за 1.66.

Ф1(0) идет за 2.34, а Ф2(0) — за 1.60.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 3.10, а ТМ 2.5 — за 1.36.

Поставить на «обе забьют» вы можете за 2.55. Обратный исход доступен за 1.47.

Шансы Египта отличиться более одного раза оцениваются коэффициентом 4.10.

Уверены, что Марокко сумеет забить минимум дважды? ИТБ2 (1.5) идет за 3.00.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 0:1 — коэффициент 4.80.