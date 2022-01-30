30 января «Ланс» примет «Монако» в 1/8 финала Кубка Франции. Встреча пройдет на стадионе «Феликс Болар». Начало в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч Футбол 2». Прямой эфир стартует в 22.55.

Команда Филиппа Клемана — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Монако» можно с котировкой 2.65 — это примерно 37% вероятности. Триумф «Ланса» доступен за 3.00 (32%), а ничья — за 3.10 (31%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3100 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Выход «Ланса» в четвертьфинал оценивается коэффициентом 2.00. Проход «Монако» идет за 1.87.

Ф1(0) идет за 2.03, а Ф2(0) — за 1.84.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.05, а ТМ 2.5 — за 1.83.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.82. Обратный исход доступен за 2.00.

Шансы «Ланса» забить свыше одного мяча оцениваются коэффициентом 2.60.

Уверены, что «Монако» сумеет забить минимум дважды? ИТБ2 (1.5) идет за 2.42.

Ждете, что обеим командам по силам отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 6.90.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков: