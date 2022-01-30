Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Ланс» — «Монако»: где смотреть матч 30 января онлайн в прямом эфире

Где смотреть матч 1/8 финала Кубка Франции «Ланс» — «Монако»
Матвей Леонов
Футболисты «Монако».
Фото AFP

30 января «Ланс» примет «Монако» в 1/8 финала Кубка Франции. Встреча пройдет на стадионе «Феликс Болар». Начало в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч Футбол 2». Прямой эфир стартует в 22.55.

Франция. Кубок. 1/8 финала
30 янв, 23:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
Монако

Команда Филиппа Клемана — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Монако» можно с котировкой 2.65 — это примерно 37% вероятности. Триумф «Ланса» доступен за 3.00 (32%), а ничья — за 3.10 (31%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3100 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Выход «Ланса» в четвертьфинал оценивается коэффициентом 2.00. Проход «Монако» идет за 1.87.

Ф1(0) идет за 2.03, а Ф2(0) — за 1.84.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.05, а ТМ 2.5 — за 1.83.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.82. Обратный исход доступен за 2.00.

Футболисты &laquo;Монако&raquo;. «Ланс» — «Монако»: клубу Головина для победы нужны звезды из 2015 года

Шансы «Ланса» забить свыше одного мяча оцениваются коэффициентом 2.60.

Уверены, что «Монако» сумеет забить минимум дважды? ИТБ2 (1.5) идет за 2.42.

Ждете, что обеим командам по силам отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 6.90.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков:

  • 1:1 — коэффициент 6.20;

  • 0:1 — 7.70;

  • 1:0 — 8.10.

Прогнозы на спорт
ФК Ланс
ФК Монако
0
Читайте также
Игрока сборной Англии и «МЮ» обвиняют в изнасиловании. Его девушка выложила окровавленное лицо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канада — США: прогноз на матч отбора ЧМ-2022 30 января
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости