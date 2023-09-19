19 сентября «Лацио» проведет первый за три года матч в Лиге чемпионов. Римляне в стартовом туре группового этапа примут «Атлетико», который неизменно попадает в турнир уже 11 лет подряд. Игра пройдет на стадионе «Олимпико» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Славко Винчич из Словении. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение парням Диего Симеоне: поставить на гостей можно с коэффициентом 2.55, что составляет примерно 38% вероятности. Триумф римлян доступен с котировкой 2.90 (33%), ничья идет за чуть большие 3.30 (29%).

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В XXI веке клубы сталкивались лишь два раза — в 2012-м пересеклись в 1/16 финала Лиги Европы. Тогда «индейцы» дважды оказались сильнее: поставить на то, что подопечные Маурицио Сарри не уступят в предстоящем поединке, можно за 1.54. Правда, в текущем сезоне «орлы» не потерпели поражение лишь в одной из четырех встреч.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата противостояния отразили примерно равные шансы соперников на успех:

• 1:1 — за 5.40;

• виктория гостей 1:0 — за 7.00;

• 1:0 в пользу хозяев — за 7.80.

В текущем сезоне команды забивают не слишком стабильно: римляне лишь однажды отгрузили больше гола за 90 минут, а всего у них четыре взятия ворот в четырех играх чемпионата. Мадридцы за четыре тура ла лиги оформили 10 метких попаданий, но распределили их только на два матча. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.76.

Рынок на обмен точными выстрелами доступен за 1.82, обратный вариант оценен в 2.03.

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