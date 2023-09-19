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«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»: где смотреть матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда» 19 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Питер Олайинка («Црвена Звезда»).
Фото Global Look Press

19 сентября «Црвена Звезда» приедет в гости к «Манчестер Сити» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет на стадионе «Этихад». Стартовый свисток португальского судьи Жоау Педру Пиньейру прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире с 21.45 мск встречу покажут на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2».

Лига чемпионов. Группа G
19 сент, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Црвена Звезда

Аналитики букмекерской компании Winline назвали хозяев безоговорочными фаворитами. Победу горожан можно взять с коэффициентом 1.07, вероятность такого исхода — примерно 80%. Ничья доступна за 14.0 (7%), успех «Црвены Звезды» — за 35.0 (3%).

Уверены, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае удачного итога принесет 14 000 рублей.

В последний раз сербский клуб выступал на групповом этапе Лиги чемпионов четыре года назад и отличился лишь в одной встрече. Рынок на то, что красно-белые не огорчат парней Пепа Гвардиолы, идет за 1.64.

Специалисты предвкушают яркий поединок: на тотал больше 3.5 мяча предложили котировку 1.54, на ТМ 3.5 — за 2.43.

Опция «обе забьют» представлена за 4.85, обратный вариант — за 1.17. В начале сезона манкунианцы обменялись меткими выстрелами с соперниками в пяти матчах из семи во всех соревнованиях.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). «Антверпен» с ван Боммелом и Алдервейрелдом впервые за 20 лет вышел в ЛЧ и попал на «Барсу». Что с ним сделают Левандовски и ко?

За три дня до свидания с чемпионом Сербии «Сити» разобрался с «Вест Хэмом» (3:1). А туром ранее разгромил «Фулхэм» (5:1). Индивидуальный тотал небесно-голубых больше 3.5 гола дали за 1.87.

Выигрыш горожан с форой (-3) оценили в 1.87. Если верите, что красно-белые навяжут борьбу обладателю требла, вас ждет рынок Ф2(+3) за 1.97.

Четыре наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, говорят в пользу сухой виктории коллектива Хосепа Гвардиолы:

  • 3:0 — за 6.00;

  • 4:0 — за 6.40;

  • 2:0 — за 7.40;

  • 5:0 — за 8.40.

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ФК Црвена Звезда
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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