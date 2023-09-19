Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Лацио» — «Атлетико»: прогноз на матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Атлетико» 19 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Антуан Гризманн («Атлетико»).
Фото Global Look Press

19 сентября «Лацио» и «Атлетико» сойдутся в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. Команды встретятся в Риме на стадионе «Олимпико», стартовый свисток арбитра Славко Винчича из Словении прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа E
19 сент, 22:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Атлетико

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: чуть лучшие шансы на успех у гостей — поставить на мадридцев можно за 2.55, это примерно 38% вероятности. Триумф хозяев доступен с котировкой 2.90 (33%), ничья идет за 3.30 (29%).

Считаете, что римляне заберут три очка? Ставка в 1000 рублей на «Лацио» в случае выигрыша принесет 2900 рублей.

В XXI веке клубы сталкивались лишь два раза — в 2012-м пересеклись в 1/16 финала Лиги Европы. Тогда дважды победили «индейцы»: поставить на то, что подопечные Маурицио Сарри не уступят в предстоящем поединке, можно за 1.54.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.40;

• виктория гостей 1:0 — за 7.00;

• 1:0 в пользу хозяев — за 7.80.

В текущем сезоне команды забивают не слишком стабильно: тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.76.

Рынок на обмен точными выстрелами доступен за 1.82, обратный вариант оценен в 2.03.

Эрлин Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Манчестер Сити» стартует в Лиге чемпионов. Холанн, Фоден и Альварес устроят прожарку для «Црвены Звезды»

Прогноз и ставка на матч «Лацио» — «Атлетико»

Римляне ужасно стартовали в сезоне-2023/24: в четырех стартовых поединках серии А потерпели три поражения, ни разу не сыграли на ноль и лишь однажды отгрузили больше гола за 90 минут (всего забили четыре мяча). Не лучшая форма к старту Лиги чемпионов, тем более что «Атлетико» — очень опытный еврокубковый боец. Результаты команды Диего Симеоне тоже не отличаются стабильностью: в четырех турах ла лиги она одержала две победы, добилась ничьей и уступила. Но форма «Лацио» еще хуже — «индейцы» могут рассчитывать как минимум на раздел очков.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.78.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!

18+ Реклама. Рекламодатель: winline.ru

0
Читайте также
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса «Пирола»
Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы
В Грузии предупредили о готовящемся в стране госперевороте
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» — «Антверпен»: прогноз на матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости