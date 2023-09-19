19 сентября «Лацио» и «Атлетико» сойдутся в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. Команды встретятся в Риме на стадионе «Олимпико», стартовый свисток арбитра Славко Винчича из Словении прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: чуть лучшие шансы на успех у гостей — поставить на мадридцев можно за 2.55, это примерно 38% вероятности. Триумф хозяев доступен с котировкой 2.90 (33%), ничья идет за 3.30 (29%).

Считаете, что римляне заберут три очка? Ставка в 1000 рублей на «Лацио» в случае выигрыша принесет 2900 рублей.

В XXI веке клубы сталкивались лишь два раза — в 2012-м пересеклись в 1/16 финала Лиги Европы. Тогда дважды победили «индейцы»: поставить на то, что подопечные Маурицио Сарри не уступят в предстоящем поединке, можно за 1.54.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 5.40;

• виктория гостей 1:0 — за 7.00;

• 1:0 в пользу хозяев — за 7.80.

В текущем сезоне команды забивают не слишком стабильно: тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.76.

Рынок на обмен точными выстрелами доступен за 1.82, обратный вариант оценен в 2.03.

Прогноз и ставка на матч «Лацио» — «Атлетико»

Римляне ужасно стартовали в сезоне-2023/24: в четырех стартовых поединках серии А потерпели три поражения, ни разу не сыграли на ноль и лишь однажды отгрузили больше гола за 90 минут (всего забили четыре мяча). Не лучшая форма к старту Лиги чемпионов, тем более что «Атлетико» — очень опытный еврокубковый боец. Результаты команды Диего Симеоне тоже не отличаются стабильностью: в четырех турах ла лиги она одержала две победы, добилась ничьей и уступила. Но форма «Лацио» еще хуже — «индейцы» могут рассчитывать как минимум на раздел очков.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.78.

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