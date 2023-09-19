«Лацио» — «Атлетико»: прогноз на матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года
19 сентября «Лацио» и «Атлетико» сойдутся в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. Команды встретятся в Риме на стадионе «Олимпико», стартовый свисток арбитра Славко Винчича из Словении прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: чуть лучшие шансы на успех у гостей — поставить на мадридцев можно за 2.55, это примерно 38% вероятности. Триумф хозяев доступен с котировкой 2.90 (33%), ничья идет за 3.30 (29%).
Считаете, что римляне заберут три очка? Ставка в 1000 рублей на «Лацио» в случае выигрыша принесет 2900 рублей.
В XXI веке клубы сталкивались лишь два раза — в 2012-м пересеклись в 1/16 финала Лиги Европы. Тогда дважды победили «индейцы»: поставить на то, что подопечные Маурицио Сарри не уступят в предстоящем поединке, можно за 1.54.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 5.40;
• виктория гостей 1:0 — за 7.00;
• 1:0 в пользу хозяев — за 7.80.
В текущем сезоне команды забивают не слишком стабильно: тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.76.
Рынок на обмен точными выстрелами доступен за 1.82, обратный вариант оценен в 2.03.
Прогноз и ставка на матч «Лацио» — «Атлетико»
Римляне ужасно стартовали в сезоне-2023/24: в четырех стартовых поединках серии А потерпели три поражения, ни разу не сыграли на ноль и лишь однажды отгрузили больше гола за 90 минут (всего забили четыре мяча). Не лучшая форма к старту Лиги чемпионов, тем более что «Атлетико» — очень опытный еврокубковый боец. Результаты команды Диего Симеоне тоже не отличаются стабильностью: в четырех турах ла лиги она одержала две победы, добилась ничьей и уступила. Но форма «Лацио» еще хуже — «индейцы» могут рассчитывать как минимум на раздел очков.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.78.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1