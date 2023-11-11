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«Крылья Советов» — «Урал»: где смотреть матч РПЛ 11 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — «Урал» 11 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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«Урал».
Фото Официальный телеграм-канал ФК «Урал»

11 ноября в 15-м туре чемпионата России «Крылья Советов» сыграют с «Уралом». Встреча состоится в Самаре на одноименной арене и начнется в 14.00 по московскому времени со свистком арбитра Артема Любимова. В прямом эфире понаблюдать за командами можно будет на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Урал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Крыльям Советов». На их победу можно поставить за коэффициент 2.23, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.46 (29%), успех «Урала» — за 3.31 (30%).

Вариант, при котором гости не проиграют, предложен за 1.71.

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.80.

Гильермо Абаскаль (&laquo;Спартак&raquo;). Абаскаль все ближе к увольнению. Карпин может приблизить уход испанца

Обмен голами оценен в 1.83. Если отличится только одна команда или забитых мячей вообще не будет, сыграет котировка 1.96.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.00.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
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«Факел» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 11 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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И К Ж
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