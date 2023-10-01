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«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 1 октября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» 1 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Игроки «Спартака» празднуют гол в ворота «Динамо».
Фото ФК «Спартак»

В первый день октября в Самаре «Крылья Советов» сыграют со «Спартаком». Встреча десятого тура пройдет на «Самара Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Трансляция с 16.25 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер». Главным арбитром назначен Рафаэль Шафеев.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
01 окт, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Спартак

У команд примерно равные шансы на победу, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. Успех «Спартака» можно взять за 2.54, триумф «Крыльев Советов» — за 2.69. Вероятность исходов — 39% и 37% соответственно. Ничья идет за 3.69 (24%).

На то, что хозяева не проиграют, коэффициент — 1.54. Также можете подстраховать самарцев с форой (0). Котировка на это — 1.99.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.09.

В четырех последних матчах с участием «Спартака» не случилось обмена голами. Условие «обе забьют — нет» оценено в 2.34.

Кстати, москвичи не пропустили в трех предыдущих встречах во всех турнирах. Если «Крылья» не забьют в предстоящей игре, сыграет коэффициент 3.75.

Арсен Захарян. Захарян не играет за «Реал Сосьедад» из-за болезни. С ним баскам было бы проще против дерзкого «Зальцбурга»

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Спартак»

За последние полтора года «Крылья» и «Спартак» встречались пять раз, и в трех случаях забили не менее трех мячей. Также «верх» по голам прошел в семи предыдущих играх во всех турнирах с участием самарцев. Высока вероятность, что в предстоящем матче ТБ 2.5 сыграет снова.

Добавляет шансов данному исходу тот факт, что команда Игоря Осинькина удивительно хороша в атаке на старте сезона — в девяти играх забила 21 мяч (в среднем 2.33 за 90 минут — больше всех в РПЛ). А пропускают хозяева на уровне со «Спартаком» — у соперников в пассиве по 12 голов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 и «обе забьют» за 1.81.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
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«Куньлунь» — «Авангард»: где смотреть матч КХЛ 1 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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