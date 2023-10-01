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Сегодня, 13:15

«Ак Барс» — «Амур»: где смотреть матч КХЛ 1 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Ак Барс» — «Амур» 1 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Кирилл Семенов.
Фото Официальный телеграм-канал «Ак Барса»

1 октября в КХЛ «Ак Барс» сыграет дома с «Амуром». Встреча пройдет на льду «Татнефть Арены» и начнется в 17.00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime и на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.45 мск.

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«Ак Барс» — серьезный фаворит встречи по версии букмекерской компании Olimpbet. На победу казанцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.68, это приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья идет за 4.65 (20%), успех «Амура» — тоже на 4.65 (20%).

Условие «ничья или триумф гостей» оценено в 2.18. Хабаровчане не проиграли в Татарстане по итогам 60 минут игры в двух последних матчах из трех.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.76, ТМ 4.5 — за 1.94.

На то, что счет откроют хозяева, котировка — 1.55. На гостей можно поставить за 2.43, на отсутствие результативных действий — за 30.0.

Ламин Ямаль и&nbsp;Фермин Лопес (&laquo;Барселона&raquo;). «Барса» потеряла лидеров из-за травм и рассчитывает на молодежь. Выезд к «Порту» — серьезный тест для Фермина и Ямаля

Считаете, что соперники забросят хотя бы по две шайбы? Такой вариант оценен в 2.13.

Эксперты убеждены, что «Ак Барс» победит с учетом ОТ и буллитов. Коэффициент на этот исход — 1.38. Виктория «Амура» выставлена за 3.04.

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Хоккей
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ХК Ак Барс
ХК Амур
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«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 1 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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