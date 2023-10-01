1 октября в КХЛ «Ак Барс» сыграет дома с «Амуром». Встреча пройдет на льду «Татнефть Арены» и начнется в 17.00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime и на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.45 мск.

«Ак Барс» — серьезный фаворит встречи по версии букмекерской компании Olimpbet. На победу казанцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.68, это приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья идет за 4.65 (20%), успех «Амура» — тоже на 4.65 (20%).

Условие «ничья или триумф гостей» оценено в 2.18. Хабаровчане не проиграли в Татарстане по итогам 60 минут игры в двух последних матчах из трех.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.76, ТМ 4.5 — за 1.94.

На то, что счет откроют хозяева, котировка — 1.55. На гостей можно поставить за 2.43, на отсутствие результативных действий — за 30.0.

Считаете, что соперники забросят хотя бы по две шайбы? Такой вариант оценен в 2.13.

Эксперты убеждены, что «Ак Барс» победит с учетом ОТ и буллитов. Коэффициент на этот исход — 1.38. Виктория «Амура» выставлена за 3.04.

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