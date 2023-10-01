1 октября в одном из двух матчей дня в КХЛ «Куньлунь» сразится с «Авангардом». Встреча состоится в Подмосковье на «Мытищи Арене» и начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-сервис «Кинопоиск». Трансляция стартует в 15.50 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Авангарду». На победу омичей по итогам трех периодов можно поставить с коэффициентом 1.62, что приблизительно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (20%), успех «Куньлуня» — за 4.80 (18%).

«Ястребы» не выиграли в основное время шесть из семи последних матчей. Вариант 1Х оценен в 2.30.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.19.

Триумф «Авангарда» с форой (-1.5) можно взять за 2.01, выигрыш «Куньлуня» — за 1.79. В трех из четырех предыдущих очных встреч омичи победили китайский клуб с разницей в две шайбы.

Если гости забросят три и более шайбы, сыграет коэффициент 1.53. Если две и менее — 2.41.

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