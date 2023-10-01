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Сегодня, 10:15

«Куньлунь» — «Авангард»: где смотреть матч КХЛ 1 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Куньлунь» — «Авангард» 1 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Владимир Ткачев и Райан Спунер.
Фото Официальный сайт ХК «Авангард»

1 октября в одном из двух матчей дня в КХЛ «Куньлунь» сразится с «Авангардом». Встреча состоится в Подмосковье на «Мытищи Арене» и начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-сервис «Кинопоиск». Трансляция стартует в 15.50 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Авангарду». На победу омичей по итогам трех периодов можно поставить с коэффициентом 1.62, что приблизительно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (20%), успех «Куньлуня» — за 4.80 (18%).

«Ястребы» не выиграли в основное время шесть из семи последних матчей. Вариант 1Х оценен в 2.30.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.19.

Триумф «Авангарда» с форой (-1.5) можно взять за 2.01, выигрыш «Куньлуня» — за 1.79. В трех из четырех предыдущих очных встреч омичи победили китайский клуб с разницей в две шайбы.

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Если гости забросят три и более шайбы, сыграет коэффициент 1.53. Если две и менее — 2.41.

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Хоккей
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ХК Куньлунь Ред Стар
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«Аталанта» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 1 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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