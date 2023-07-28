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«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 29 июля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» 29 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Федор Смолов.
Фото Официальный сайт «Динамо»

29 июля во втором туре чемпионата России по футболу самарские «Крылья Советов» сразятся с московским «Динамо». Игра состоится на «Самара Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», трансляция стартует в 14.55 мск. Главным арбитром назначен Артем Любимов.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали небольшое предпочтение «Крыльям». На их победу выставлен коэффициент 2.46, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья идет за 3.57 (25%), успех «Динамо» — за 2.87 (35%).

Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае их выигрыша принесет приятную выплату в размере 2870 рублей, а чистая прибыль составит 1870 рублей.

В прошлом сезоне бело-голубые набрали в Самаре три очка, забив сопернику два безответных мяча. Вариант Х2 доступен за 1.58.

Три и более гола в матче предложено оформить за 1.75, менее трех мячей — за 2.13.

Соперники обменялись результативными атаками только в двух из восьми предыдущих встреч. Вариант «обе забьют» доступен за 1.61, «обе забьют — нет» — за 2.30.

Эксперты предрекают ничью в матче. 1:1 за 6.20 — наиболее вероятный точный счет.

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Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Динамо»

Марцел Личка стартовал в «Динамо» явно не так, как ему хотелось бы. В первом туре РПЛ москвичи уступили «Краснодару» (0:3), а в Кубке по пенальти — «Нижнему Новгороду» (1:1, 3:4). Конечно, потенциальная неудача в Самаре не поставит под сомнение нахождение в команде чешского специалиста, но создаст ему определенные трудности и негатив.

Но кажется, что «Динамо» не должно допустить провала. Да, в команде сейчас много слухов об уходе Захаряна, что добавляет темных красок, но все-таки «Крылья» — противник, который москвичам по зубам. Тем более самарцы сами играют нестабильно: обыграли «Ахмат» (2:1), но влетели дома «Балтике» (2:3).

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 1.91.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
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 - : -
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 - : -
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