«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 29 июля 2023 года
29 июля во втором туре чемпионата России по футболу самарские «Крылья Советов» сразятся с московским «Динамо». Игра состоится на «Самара Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», трансляция стартует в 14.55 мск. Главным арбитром назначен Артем Любимов.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали небольшое предпочтение «Крыльям». На их победу выставлен коэффициент 2.46, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья идет за 3.57 (25%), успех «Динамо» — за 2.87 (35%).
Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае их выигрыша принесет приятную выплату в размере 2870 рублей, а чистая прибыль составит 1870 рублей.
В прошлом сезоне бело-голубые набрали в Самаре три очка, забив сопернику два безответных мяча. Вариант Х2 доступен за 1.58.
Три и более гола в матче предложено оформить за 1.75, менее трех мячей — за 2.13.
Соперники обменялись результативными атаками только в двух из восьми предыдущих встреч. Вариант «обе забьют» доступен за 1.61, «обе забьют — нет» — за 2.30.
Эксперты предрекают ничью в матче. 1:1 за 6.20 — наиболее вероятный точный счет.
Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Динамо»
Марцел Личка стартовал в «Динамо» явно не так, как ему хотелось бы. В первом туре РПЛ москвичи уступили «Краснодару» (0:3), а в Кубке по пенальти — «Нижнему Новгороду» (1:1, 3:4). Конечно, потенциальная неудача в Самаре не поставит под сомнение нахождение в команде чешского специалиста, но создаст ему определенные трудности и негатив.
Но кажется, что «Динамо» не должно допустить провала. Да, в команде сейчас много слухов об уходе Захаряна, что добавляет темных красок, но все-таки «Крылья» — противник, который москвичам по зубам. Тем более самарцы сами играют нестабильно: обыграли «Ахмат» (2:1), но влетели дома «Балтике» (2:3).
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 1.91.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1