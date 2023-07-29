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«Ростов» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 29 июля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит» 29 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Сергей Семак.
Фото Getty Images

29 июля действующий чемпион России «Зенит» сразится в Ростове с командой Валерия Карпина. Игра на «Ростов Арене» начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут телеканал «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 19.45 мск. Евгений Кукуляк — главный арбитр.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Зенит

Аналитики букмекерской компании Olimpbet предполагают, что матч сложится в пользу «Зенита». На победу команды из Санкт-Петербурга можно поставить с коэффициентом 1.72, вероятность этого исхода — около 58%. Ничья доступна за 3.95 (25%), а триумф «Ростова» — за еще большие 5.00 (17%).

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«Победа «Ростова» или ничья» идет за 2.19. В трех из пяти последних матчей южане не уступили сильнейшей команде России.

Тотал больше 2.5 мяча и тотал меньше 2.5 оценены крайне близкими 1.91 и 1.93 соответственно.

«Зенит» забил по два мяча в первом туре РПЛ и Кубка России. ИТБ2 (1.5) можно оформить за 1.83. А вот хотя бы один гол «Ростова» предложен за 1.56.

Обмен результативными ударами доступен за 1.87, противоположный исход — за 1.92.

Три наиболее вероятных точных счета намекают на серьезное превосходство «Зенита»:

  • 1:0 и ничья 1:1 — за 6.80;

  • успех гостей 2:0 — за 7.40.

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Зенит»

«Зенит» провел два очень ровных матча в РПЛ и Кубке России — обыграл «Нижний Новгород» и «Ахмат» с одинаковым счетом 2:0. Причем было ощущение, что сине-бело-голубые не особо напрягались — играли процентов на 65 от возможностей. И это в отсутствие Малкома, который отправился покорять Саудовскую Аравию.

«Ростов» тоже дважды победил, но оба раза на тоненького. Кажется, что соперники серьезнее «Факела» и «Рубина» (топ-5) будут без проблем наказывать команду Карпина. «Зенит», если не решит заняться благотворительностью, займется этим уже в эти выходные.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.83.

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«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 29 июля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
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Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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