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Первый за 42 года европейский титул «Айнтрахта» сделал клиента букмекерской компании богаче на 400 000 рублей

Евгений Коростелев
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Игроки «Айнтрахта» празднуют победу в Лиге Европы.
Фото Global Look Press
Автор верно определил победителя турнира.

18 мая в Севилье состоялся финал Лиги Европы, в котором немецкий «Айнтрахт» оказался сильнее шотландского «Рейнджерс». Судьба трофея решилась в серии пенальти, где единственный промах допустил полузащитник британцев Аарон Рэмзи (5:4).

Лига Европы. Финал
18 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Айнтрахт Ф
1:1
Рейнджерс
Голы
Арибо, 57 (0:1), Борре, 69 (1:1)
Серия пенальти
- (). - (). - (). - (). - (). - (). - (). - (). - ()
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика (Ленц, 100) Туре Тута (Хасебе, 59) Соу (Хрустич, 106) Костич Камада Роде (Якич, 90) Линдстрем (Хауге, 71) Борре Кнауфф
Рейнджерс
Макгрегор Таверньер Бэйсси Голдсон Баришич (Руф, 117) Ландстрем Джэк (Дэйвис, 74) Арибо (Сэндс, 101) Камара (Эрфилд, 90) Кент Райт (Сакала, 74, Рэмси, 118)
Предупреждения
Арибо 62’, Райт 73’
Судьи
Винчич (Словения)

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ перед началом матча сделал ставку на то, что обладателем кубка станет «Айнтрахт». Коэффициент на этот исход был 1.74, а сумма составила 230 000 рублей. В результате выигрыш счастливчика слегка превысил 400 тысяч — 400 200 рублей.

Ошибка защитника едва не стала фатальной

«Айнтрахт» был фаворитом матча, по мнению аналитиков букмекерской компании. В первом тайме немцы усердно подтверждали статус, но многочисленные атаки не привели к голу (счет ударов — 11:3). А во второй половине случилось непредвиденное: защитник хозяев Тута поскользнулся и выпустил нападающего соперника Джо Арибо на ударную позицию — тот покатил мяч мимо Кевина Траппа.

У «Айнтрахта» оставалось больше получаса, чтобы исправить ситуацию, и у немцев получилось. На 69-й минуте колумбиец Рафаэль Борре откликнулся на прострел Филипа Костича и сравнял счет. Так основное время завершилось вничью — 1:1. В дополнительное соперники играли достаточно аккуратно, поэтому финал закономерно докатился до серии пенальти.

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Игроки «Рейнджерс» били первыми, и все складывалось замечательно, пока четвертым к мячу не подошел арендованный у «Ювентуса» полузащитник Аарон Рэмзи. Валлиец ударил сильно, но точно по центру, и Кевин Трапп в стиле Игоря Акинфеева образца ЧМ-2018 отразил мяч. Этот сейв оказался решающим — «Айнтрахт» спустя 42 года снова выиграл Лигу Европы (в 1980-м — Кубок УЕФА). А автор ставки благодаря немецкой команде получил неплохие денежные дивиденды.

Аарон Рэмзи
Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
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 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
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 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
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8
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