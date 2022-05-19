Первый за 42 года европейский титул «Айнтрахта» сделал клиента букмекерской компании богаче на 400 000 рублей

Автор верно определил победителя турнира.

18 мая в Севилье состоялся финал Лиги Европы, в котором немецкий «Айнтрахт» оказался сильнее шотландского «Рейнджерс». Судьба трофея решилась в серии пенальти, где единственный промах допустил полузащитник британцев Аарон Рэмзи (5:4).

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ перед началом матча сделал ставку на то, что обладателем кубка станет «Айнтрахт». Коэффициент на этот исход был 1.74, а сумма составила 230 000 рублей. В результате выигрыш счастливчика слегка превысил 400 тысяч — 400 200 рублей.

Ошибка защитника едва не стала фатальной

«Айнтрахт» был фаворитом матча, по мнению аналитиков букмекерской компании. В первом тайме немцы усердно подтверждали статус, но многочисленные атаки не привели к голу (счет ударов — 11:3). А во второй половине случилось непредвиденное: защитник хозяев Тута поскользнулся и выпустил нападающего соперника Джо Арибо на ударную позицию — тот покатил мяч мимо Кевина Траппа.

У «Айнтрахта» оставалось больше получаса, чтобы исправить ситуацию, и у немцев получилось. На 69-й минуте колумбиец Рафаэль Борре откликнулся на прострел Филипа Костича и сравнял счет. Так основное время завершилось вничью — 1:1. В дополнительное соперники играли достаточно аккуратно, поэтому финал закономерно докатился до серии пенальти.

Игроки «Рейнджерс» били первыми, и все складывалось замечательно, пока четвертым к мячу не подошел арендованный у «Ювентуса» полузащитник Аарон Рэмзи. Валлиец ударил сильно, но точно по центру, и Кевин Трапп в стиле Игоря Акинфеева образца ЧМ-2018 отразил мяч. Этот сейв оказался решающим — «Айнтрахт» спустя 42 года снова выиграл Лигу Европы (в 1980-м — Кубок УЕФА). А автор ставки благодаря немецкой команде получил неплохие денежные дивиденды.