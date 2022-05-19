Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею Чехия — Латвия 19 мая 2022 года

19 мая 2022 года состоится матч чемпионата мира по хоккею между сборными Чехии и Латвии. Игра пройдет на ледовой арене в городе Тампере, начало — в 20.20 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно будет увидеть на сайте matchtv.ru. Трансляция стартует в 20.15 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определили фаворитом Чехию. На победу 12-кратных чемпионов мира по итогам основного времени коэффициент 1.32, это порядка 75% вероятности исхода. На успех латвийцев можно поставить за 8.40 (9%), на ничью — за 6.10 (16%).

Ставка в 1000 рублей на победу Латвии в случае сенсационного исхода принесет выигрыш в 6100 рублей и чистую прибыль 5100 рублей.

Можно подстраховать номинальных гостей — на то, что Латвия выиграет или сыграет вничью (Х2), коэффициент 3.20.

Есть возможность выбрать один из множества вариантов ставки на количество голов в матче:

тотал больше 4.5 идет за 1.58, ТМ 4.5 — за 2.28;

тотал больше 5.5 идет за 2.20, ТМ 5.5 — за 1.67;

тотал больше 6.5 идет за 3.10, ТМ 6.5 — за 1.33.

Индивидуальный тотал Чехии больше 3.5 шайбы оценен в 1.82, тот же тотал у Латвии — за серьезные 9.70.

Из 17 очных матчей Чехия и Латвия не обменялись голами лишь в одном. На «обе забьют» коэффициент 1.24, на обратный исход — 3.80.

Хотите выиграть много, угадав точный счет? Минимальная котировка — 9.90 на победу Чехии 4:1.