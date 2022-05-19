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Чехия — Латвия: где смотреть матч чемпионата мира по хоккею 19 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею Чехия — Латвия 19 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Сборная Латвии по хоккею на ЧМ-2022.
Фото Global Look Press

19 мая 2022 года состоится матч чемпионата мира по хоккею между сборными Чехии и Латвии. Игра пройдет на ледовой арене в городе Тампере, начало — в 20.20 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно будет увидеть на сайте matchtv.ru. Трансляция стартует в 20.15 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ определили фаворитом Чехию. На победу 12-кратных чемпионов мира по итогам основного времени коэффициент 1.32, это порядка 75% вероятности исхода. На успех латвийцев можно поставить за 8.40 (9%), на ничью — за 6.10 (16%).

Ставка в 1000 рублей на победу Латвии в случае сенсационного исхода принесет выигрыш в 6100 рублей и чистую прибыль 5100 рублей.

Сборная Канада по&nbsp;хоккею. Канада — Казахстан: где смотреть матч чемпионата мира по хоккею 19 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Можно подстраховать номинальных гостей — на то, что Латвия выиграет или сыграет вничью (Х2), коэффициент 3.20.

Есть возможность выбрать один из множества вариантов ставки на количество голов в матче:

  • тотал больше 4.5 идет за 1.58, ТМ 4.5 — за 2.28;

  • тотал больше 5.5 идет за 2.20, ТМ 5.5 — за 1.67;

  • тотал больше 6.5 идет за 3.10, ТМ 6.5 — за 1.33.

Индивидуальный тотал Чехии больше 3.5 шайбы оценен в 1.82, тот же тотал у Латвии — за серьезные 9.70.

Из 17 очных матчей Чехия и Латвия не обменялись голами лишь в одном. На «обе забьют» коэффициент 1.24, на обратный исход — 3.80.

Хотите выиграть много, угадав точный счет? Минимальная котировка — 9.90 на победу Чехии 4:1.

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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
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 - : -
21.05 17:00
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 - : -
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Краснодар – Ахмат
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 - : -
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