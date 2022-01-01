1 января 2022 года в программе 21-го тура АПЛ состоится лондонское дерби между «Кристал Пэлас» и «Вест Хэмом». Матч пройдет на стадионе «Селхерст Парк». Начало — в 20:30. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko. Эфир стартует в 20:00.

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Вест Хэма» можно с котировкой 2.30 — это порядка 41% вероятности. Триумф «Кристал Пэлас» доступен за 3.20 (30%), а ничья — за 3.30 (29%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 3 300 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 2.30, а Ф2(0) — за 1.62.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.83, а ТМ 2.5 — за 1.97.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.72. Обратный исход идет за 2.12.

«Кристал Пэлас» отличился больше одного раза в двух последних встречах с «Вест Хэмом». ИТБ1 (1.5) доступен за 2.60.

Шансы «Вест Хэм Юнайтед» забить дважды или более оцениваются коэффициентом 2.08.

Уверены, что обе команды отличатся по два раза минимум? Сделать ставку на «Каждая команда забьет больше (1.5)» можно с коэффициентом 6.00.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.70, а удаления — 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 1:1 — коэффициент 6.50;

· 0:1 — 8.00;

· 1:2 — 8.60.