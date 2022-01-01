Прогнозы на спорт
Новости
Новости   //    Прогнозы на спорт

«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»: где смотреть матч АПЛ 1 января онлайн в прямом эфире

19:15
Вильфрид Заа. Фото Reuters
Вильфрид Заа. Фото Reuters
Теги:

1 января 2022 года в программе 21-го тура АПЛ состоится лондонское дерби между «Кристал Пэлас» и «Вест Хэмом». Матч пройдет на стадионе «Селхерст Парк». Начало — в 20:30. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko. Эфир стартует в 20:00.

Футболисты сборной России. Шансы России на ОИ, сборной в Катаре, «Спартака» в ЛЕ: топ ставок на 2022 год

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Вест Хэма» можно с котировкой 2.30 — это порядка 41% вероятности. Триумф «Кристал Пэлас» доступен за 3.20 (30%), а ничья — за 3.30 (29%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 3 300 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 2.30, а Ф2(0) — за 1.62.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.83, а ТМ 2.5 — за 1.97.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.72. Обратный исход идет за 2.12.

«Кристал Пэлас» отличился больше одного раза в двух последних встречах с «Вест Хэмом». ИТБ1 (1.5) доступен за 2.60.

Шансы «Вест Хэм Юнайтед» забить дважды или более оцениваются коэффициентом 2.08.

Уверены, что обе команды отличатся по два раза минимум? Сделать ставку на «Каждая команда забьет больше (1.5)» можно с коэффициентом 6.00.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.70, а удаления — 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 1:1 — коэффициент 6.50;

· 0:1 — 8.00;

· 1:2 — 8.60.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
01 янв, 20:30. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Вест Хэм

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виталий Пудздрав все материалы автора
Читайте также
Cборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде после МЧМ: виноваты чехи, алкоголь, сигареты и нарушение масочного режима
Град выпал в египетской Хургаде
0