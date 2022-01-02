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«Челси» — «Ливерпуль»: коэффициенты и ставки на матч АПЛ 2 января

11:15
Ромелу Лукаку. Фото Getty Images
Ромелу Лукаку. Фото Getty Images
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2 января в 21-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет с официальным партнером букмекерской компании БЕТСИТИ — «Ливерпулем». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 19.30. Трансляцию покажет сервис Okko.

 
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«Челси» начнет эту встречу на втором месте чемпионата Англии с 42 очками. «Ливерпуль» набрал на очко меньше за 20 туров и занимает третью позицию в АПЛ.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Ливерпуль». На успех команды можно поставить с котировкой 2.24 — это примерно 58% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.10 (23%), а победа «Челси» есть в линии за 3.20 (19%).

Ф1(+1.5) идет за 1.44, а Ф2(-1.5) — за 3.20.

При ставке в 1000 рублей на победу «Челси» потенциальная выплата составит 3200.

Ставку «Челси» не проиграет» можно взять за 1.70.

Шансы «Челси» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 6.30.

Уверены, что «Ливерпуль» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 4.40.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 0:1 наиболее вероятным. На него можно поставить за 8.50.

— ТМ 1.5 — 4.10;
— обе забьют: нет — 2.20;
— точный счет: 1:4 — 25.0.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
02 янв, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Ливерпуль

 

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Егор Сергеев все материалы автора
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