2 января 2022 года в центральной встрече 21-го тура АПЛ «Челси» примет «Ливерпуль». Матч состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало — в 19:30. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko.

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер английского футбольного клуба «Ливерпуль» — считает гостей фаворитами встречи. Поставить на победу команды Клоппа можно за 2.46 — это порядка 39% вероятности. Успех «Челси» доступен за 2.70 (35%), а ничья — за 3.60 (26%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Ливерпуля» потенциальная выплата составит 2 460 рублей, а прибыль — 1 460 рублей.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч — к примеру:

· Ф1(0) идет за 1.98, а Ф2(0) — за 1.82;

· Ф1(+1) идет за 1.26, а Ф2(-1) — за 3.90;

· Ф1(+1.5) идет за 1.19, а Ф2(-1.5) — за 4.70.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.79, а ТМ 2.5 — за 2.02.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.67. Противоположный исход доступен за 2.20.

Шансы «Челси» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 2.33.

Уверены, что «Ливерпуль» забьет минимум два мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.20.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 2.70, а удаления — 6.00.

Наиболее вероятный счет матча 1:1 — коэффициент 6.50.