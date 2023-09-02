«Краснодар» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 2 сентября 2023 года
2 сентября в седьмом туре РПЛ сойдутся «Краснодар» и «Спартак». Игра пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.55 мск. Обслужит встречу арбитр Алексей Сухой.
Букмекерская компания Olimpbet назвала «Краснодар» фаворитом предстоящего матча. На победу «быков» можно поставить с коэффициентом 2.33, что составляет приблизительно 41% вероятности результата. Ничья идет за 3.77 (26%), успех красно-белых — за 2.93 (33%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет доход в 3770 рублей, если соперники не определят сильнейшего.
«Спартак» был сильнее в трех очных играх подряд. На то, что гости не уступят и сейчас, котировка 1.63.
Команды забивали друг другу больше двух мячей в семи поединках. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.14.
«Спартак» отличился и пропустил в семи встречах подряд. Вариант «обе забьют» идет за 1.63, обратный рынок — за 2.27.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 6.60.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Спартак»
В прошлом туре оба клуба прервали результативные серии в РПЛ — и не пропустили. Для «быков» это в порядке вещей: у «Краснодара» уже четыре «сухаря» в этом сезоне. Но для «Спартака» это нетипично. В большинстве игр на старте нынешнего розыгрыша красно-белые готовы заколачивать много любому сопернику. Но с защитой у Абаскаля все еще проблемы.
Кроме того, в очных поединках «Краснодар» и «Спартак» регулярно забивают горстями: только за последние два года были результаты 4:1, 4:3 и 6:1. При этом крайне редко с голами поле покидает лишь одна команда — логично, обе забьют и в этот раз.
Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.63.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0