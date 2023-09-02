2 сентября московскому «Динамо» в стартовом матче нового сезона КХЛ предстоит непростой матч с прошлогодним финалистом «Запада», санкт-петербургским СКА. Игра состоится в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, а также в повторе на телеканалах KHL и KHL Prime.

СКА — небольшой фаворит матча, так считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На победу команды из Санкт-Петербурга по итогам 60 минут игры предложено поставить за 2.45, вероятность этого результата — около 41%. Успех «Динамо» котируется за 2.65 (38%), ничья — за 3.90 (21%).

Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае положительного исхода принесет выплату в 2650 рублей, а чистая прибыль составит 1650 рублей.

«Динамо» не проиграло СКА в основное время четырех из пяти последних матчей. Вариант 1Х оценен в 1.55.

Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.74, ТМ 4.5 — за 2.08. В межсезонье армейцы Санкт-Петербурга провели восемь товарищеских встреч, и все они были «верховыми».

На то, что счет в игре откроют хозяева, котировка — 1.92. На гостей предложено поставить за 1.86, на отсутствие голов — за внушительные 30.0.

Успех «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.95, СКА — за 1.84.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — СКА

СКА показал впечатляющий хоккей во второй половине межсезонья. Армейцы внешне легко забрали турнир имени Пучкова, выиграв все четыре матча — у «Автомобилиста», «Сочи», «Сибири» и «Северстали». В этих играх команда Ротенберга забросила 19 шайб, но испытывала серьезные проблемы в обороне — пропустила 10, а действия команды не были отточены на 100%.

Всего СКА провел летом восемь матчей, и во всех было заброшено пять и более шайбы. У «Динамо» таких встреч тоже было немало — семь из девяти. Стоит рассчитывать, что команды проведут веселый междусобойчик.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.74.

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