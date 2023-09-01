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«Манчестер Сити» — «Фулхэм»: прогноз на матч АПЛ 2 сентября 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Фулхэм» 2 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Кайл Уокер («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

2 сентября в четвертом туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Фулхэм». Команды сойдутся на стадионе «Этихад» в 17.00 по московскому времени. Матч обслужит рефери Майкл Оливер. В России легально не показывают английский футбол.

Англия. Премьер-лига. 4-й тур
02 сент, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Фулхэм

Букмекерская компания Olimpbet совершенно не верит в «дачников». На победу парней Марку Силвы предложили гигантский коэффициент 16.0, что соответствует 6% вероятности результата. Ничья доступна за 8.25 (11%), а успех «горожан» — за скромные 1.18 (83%).

Ставка в 1000 рублей на «Фулхэм» в случае их виктории принесет доход в 16 000 рублей.

«Сити» забивал «дачникам» два и более мяча в 15 поединках подряд. Тотал больше 2.5 гола в новой встрече доступен за 1.41, ТМ 2.5 — за 2.95.

Букмекеры не верят, что соперники обменяются уколами. Опция «обе забьют» предложена за 2.12, обратный рынок — за 1.73.

В трех турах парни Хосепа Гвардиолы пропустили всего один мяч, поэтому букмекеры не верят в точный выстрел от «Фулхэма». Вариант, что гости не забьют, котируется за 1.81.

Триумф «Сити» 2:0 — самый вероятный итог поединка. Его можно сыграть за 6.59. Счет 3:0 оценен в 6.79, а результаты 1:0 и 4:0 идут за равные 9.50.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм»

«Фулхэм» после трех туров плывет в середине таблицы — «дачники» по разу выиграли, проиграли и сыграли вничью. Причем команда Силвы украла очки даже у «Арсенала» (2:2). А в Кубке лиги она выбила «Тоттенхэм» (1:1, 5-3 пен.).

А «горожане» пока спокойно подтверждают звание чемпиона: они — единственный клуб АПЛ, который выиграл все три матча на старте. Парни Пепа пропустили всего один мяч — это тоже лучший результат в лиге. В предпоследнем туре они переиграли мощный «Ньюкасл» (1:0), а перед этим забрали у «Севильи» победу в Суперкубке Европы. «Фулхэм» «горожане» победили в 14 матчах подряд и забили ему в 30 поединках кряду. Причем в 15 последних встречах лондонцам залетело по два мяча и больше.

Гости попытаются продолжить удачную серию с английскими топами, но пропасть в классе, история встреч и стабильная игра «Сити» против соперников разного уровня не оставят «Фулхэму» ни одного шанса.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 3.5 за 1.99.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Фулхэм
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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Ахмат

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