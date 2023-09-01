«Манчестер Сити» — «Фулхэм»: прогноз на матч АПЛ 2 сентября 2023 года
2 сентября в четвертом туре АПЛ «Манчестер Сити» примет «Фулхэм». Команды сойдутся на стадионе «Этихад» в 17.00 по московскому времени. Матч обслужит рефери Майкл Оливер. В России легально не показывают английский футбол.
Букмекерская компания Olimpbet совершенно не верит в «дачников». На победу парней Марку Силвы предложили гигантский коэффициент 16.0, что соответствует 6% вероятности результата. Ничья доступна за 8.25 (11%), а успех «горожан» — за скромные 1.18 (83%).
Ставка в 1000 рублей на «Фулхэм» в случае их виктории принесет доход в 16 000 рублей.
«Сити» забивал «дачникам» два и более мяча в 15 поединках подряд. Тотал больше 2.5 гола в новой встрече доступен за 1.41, ТМ 2.5 — за 2.95.
Букмекеры не верят, что соперники обменяются уколами. Опция «обе забьют» предложена за 2.12, обратный рынок — за 1.73.
В трех турах парни Хосепа Гвардиолы пропустили всего один мяч, поэтому букмекеры не верят в точный выстрел от «Фулхэма». Вариант, что гости не забьют, котируется за 1.81.
Триумф «Сити» 2:0 — самый вероятный итог поединка. Его можно сыграть за 6.59. Счет 3:0 оценен в 6.79, а результаты 1:0 и 4:0 идут за равные 9.50.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм»
«Фулхэм» после трех туров плывет в середине таблицы — «дачники» по разу выиграли, проиграли и сыграли вничью. Причем команда Силвы украла очки даже у «Арсенала» (2:2). А в Кубке лиги она выбила «Тоттенхэм» (1:1, 5-3 пен.).
А «горожане» пока спокойно подтверждают звание чемпиона: они — единственный клуб АПЛ, который выиграл все три матча на старте. Парни Пепа пропустили всего один мяч — это тоже лучший результат в лиге. В предпоследнем туре они переиграли мощный «Ньюкасл» (1:0), а перед этим забрали у «Севильи» победу в Суперкубке Европы. «Фулхэм» «горожане» победили в 14 матчах подряд и забили ему в 30 поединках кряду. Причем в 15 последних встречах лондонцам залетело по два мяча и больше.
Гости попытаются продолжить удачную серию с английскими топами, но пропасть в классе, история встреч и стабильная игра «Сити» против соперников разного уровня не оставят «Фулхэму» ни одного шанса.
Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 3.5 за 1.99.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0